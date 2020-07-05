Cem Yılmaz'dan Hürriyet yazarına: Allah sizi kahretsin, yazıklar olsun

Oyuncu Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz’a şiddet göstermesi üzerine başlayan tartışmalarda Cem Yılmaz bir açıklama daha yaptı.







Hürriyet'in köşe yazarı Onur Baştürk, Deniz Bulutsuz’u darp eden oyuncu Ozan Güven’e olayın ortaya çıkmaması için Cem Yılmaz’ın yardım ettiğinin konuşulduğunu iddia etti.







'Olay mahkemede olduğu halde bunları yazıyorsunuz'





Baştürk'ün bu yazısına tepki gösteren Cem Yılmaz, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak tepki gösterdi.





Yılmaz, yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:





"Allah sizi kahretsin ya…Gerçekten artık sizin ne dediğiniz, ne söylediğinizi duyacak haliniz kalmamış. Dün 'arkadaşım' olsa ne olur, şiddetin tarafı mı olur… Yazdığım halde… olay mahkemede olduğu halde, bunları yazıyorsunuz. Dava etsem 'Ay ben öyle duydum' diyerek kaçacaksın. Yani beni ekleyince konuya ne oluyor,tarafları yok mu bu konunun, yetmiyor mu ? Doyurmuyor mu ? Yazıklar olsun."







