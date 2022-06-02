Samanyolu Haber /Gündem / 'Cemaziyelevvelini açıklarız'a cevap: "Kimliğim neden siyasete konu oluyor?" /02 Haziran 2022 15:27

'Cemaziyelevvelini açıklarız'a cevap: "Kimliğim neden siyasete konu oluyor?"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, aile bağlarını işaret ederek kendisini 'cemaziyelevvelini ortaya dökmesini biliriz' sözleriyle tehdit eden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi.

SHABER3.COM

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kimlik üzerinden yaptığı siyasete cevap verdi. Erdoğan Meclis'teki grup toplantısında yaptığı konuşmasında "Bu zatın yaptığı her iftirayı burnundan getirmek de öteki dünyada yakasına yapışmak da boynumuzun borcu. Bizim ailemizle uğraşanların cemaziyelevvelini ortaya dökmesini biliriz, bize yakışmaz. 'Kaçacak' iddiasından, yurt binasına kadar pek çok meselenin etrafında dönüp durması bir proje olmasındadır" demişti. 

"Benim kimliğim neden siyasete konu oluyor?"
Konya’da katıldığı Muhtarlar ve Çiftçiler buluşmasına “Çok kamplaştık, çok kavga ediyoruz” diyen, Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a verdiği cevapta "Komşumuzun inancını sorgulamaya başladık. Komşumuzun kimliğini sorgulamaya başladık. Komşumuz nedir diye sorgulamaya başladık. Yaşam tarzını sorgulamaya başladık. Bunu yapan siyaset kurumu. Türkiye’nin buradan çıkması lazım. Oturup konuşmamız lazım. Hanginiz annenizi babanızı seçme özgürlüğüne sahipsiniz? Hiçbiriniz. O zaman benim kimliğim neden siyasete konu oluyor" diye sordu. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Cemaziyelevvelini açıklarız'a cevap: "Kimliğim neden... Sonraki Haber >>

Erdoğan'dan yeni hakaret

Erdoğan'dan yeni hakaret

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na tuzak mı kurdu?

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na tuzak mı kurdu?

ABD, Ukrayna'ya M142 gelişmiş füze sistemleri gönderiyor

ABD, Ukrayna'ya M142 gelişmiş füze sistemleri gönderiyor

Dün Esenyurt, bugün sultanbeyli karıştı: Halk sokaklara döküldü

Dün Esenyurt, bugün sultanbeyli karıştı: Halk sokaklara döküldü

Erzurum'daki diyanet yurdunda çocuk tacizine öfke

Erzurum'daki diyanet yurdunda çocuk tacizine öfke

15 Temmuz Köprüsü'nde olay: Ahmet Şık ve Erkan Baş polisle kavga etti!

15 Temmuz Köprüsü'nde olay: Ahmet Şık ve Erkan Baş polisle kavga etti!

Esenyurt'ta yine 'Suriyeli' gerginliği

Esenyurt'ta yine 'Suriyeli' gerginliği

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 100'e yaklaştı

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 100'e yaklaştı

Türkiye vatandaşının doları bozmadılar

Türkiye vatandaşının doları bozmadılar

Akaryakıt zamları Güldür Güldür’de: ‘Bir yılda ne değişebilir ki?’

Akaryakıt zamları Güldür Güldür’de: ‘Bir yılda ne değişebilir ki?’
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:23:26