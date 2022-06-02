CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kimlik üzerinden yaptığı siyasete cevap verdi. Erdoğan Meclis'teki grup toplantısında yaptığı konuşmasında "Bu zatın yaptığı her iftirayı burnundan getirmek de öteki dünyada yakasına yapışmak da boynumuzun borcu. Bizim ailemizle uğraşanların cemaziyelevvelini ortaya dökmesini biliriz, bize yakışmaz. 'Kaçacak' iddiasından, yurt binasına kadar pek çok meselenin etrafında dönüp durması bir proje olmasındadır" demişti.





"Benim kimliğim neden siyasete konu oluyor?"

Konya’da katıldığı Muhtarlar ve Çiftçiler buluşmasına “Çok kamplaştık, çok kavga ediyoruz” diyen, Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a verdiği cevapta "Komşumuzun inancını sorgulamaya başladık. Komşumuzun kimliğini sorgulamaya başladık. Komşumuz nedir diye sorgulamaya başladık. Yaşam tarzını sorgulamaya başladık. Bunu yapan siyaset kurumu. Türkiye’nin buradan çıkması lazım. Oturup konuşmamız lazım. Hanginiz annenizi babanızı seçme özgürlüğüne sahipsiniz? Hiçbiriniz. O zaman benim kimliğim neden siyasete konu oluyor" diye sordu.