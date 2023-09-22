Cephelerde çatışmalar hız kesmiyor

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Ukrayna ordusu gece saatlerinde Kırım Yarımadası’nın dört bir yanına çok sayıda füze ve düzinelerce İHA ile saldırdı. Rusa Hava savunma sistemleri bir buçuk saatten fazla aktif çalıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı dün, Kırım üzerinde yeni bir roket saldırısının hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini duyurdu. Bakanlık son 24 saat içinde yarımadanın ikinci kez insansız hava araçları ve roketlerin hedefi olduğunu bildiriyor. Roket isabet eden binanın kalıntılarının yüzlerce metre ileriye savruldu, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.Sivastopol valisi Mihail Razvojayev, Karadeniz filosu karargahına roket saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Razvojayev saldırıların devam edebileceğine dikkat çekerek halkın evlerinden dışarı çıkmamasını istedi.Ukraynalı birlikler, Kırım'daki askeri hedefleri vurmaya çalıştı. İlk olarak Odessa bölgesinden Neptün gemisavar füzesi ateşlendi ve 31'inci Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Tümeni birimleri tarafından Belbek üzerinde etkisizleştirildi.Daha sonra Tarkhankut Burnu yakınlarındaki Herson bölgesinden uçan Tekever AR3 İHA, S-300 hava savunma sistemi tarafından imha edildi.Bu saldırlardan iki saat sonra yeni bir saldırı dalgası başladı. Dört Su-24M bombardıman uçağı en az yedi Storm Shadow seyir füzesi fırlattı. Bunlardan ikisi Steregushchiy üzerinde vuruldu ve birkaçı da Sevastopol'a yaklaşırken vuruldu. En az bir Storm Shadow seyir füzesi Karadeniz Filosunun karargahına düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.Rus ordusuna ait bombardıman uçakları, FAB-500 tipi ağır bombalarla Donetsk ve Seversk bölgelerindeki Ukrayna mevzilerini ve karargahlarını bombaladı. Saldırıda özellikle Seversk'teki geçici bir konuşlanma noktası hedef alındı ve hassas hava saldırısıyla çok sayıda Ukrayna askeri ve mühimmat etkisiz hale getirildi.Rus Silahlı Kuvvetleri dün gece ülkenin farklı yerlerindeki enerji altyapı hedeflerine saldırı düzenledi. Ukrenergo, bahardan bu yana ilk kez enerji altyapısında hasar ve beş bölgede elektrik sorunları olduğunu bildirdi.Ukrayna’nın batısı Rivne'de yerel yetkililer bir "enerji tesisinin" zarar gördüğünü duyurdu. Kiev'de çok sayıda patlama meydana geldi. Açık kaynaklardan alınan fotoğraflara bakılırsa, Kiev Radyo Fabrikası'nın büyük sanayi bölgesinin yakınında “füze düşüşü" kaydedildi, bu nedenle büyük olasılıkla bu işletme hedefteydi ancak saldırının başarılı olup olmadığı bilinmiyor.Harkov'un Slobodsky semtinde patlamalar meydana geldi ve şehirde su şebekesi hasar aldı. Saldırının hedefinin tam olarak ne olduğu bilinmiyor ancak yerel yetkililer ana su boru hattında hasar olduğunu bildirdi.Cherkassy'de Central Hotel doğrudan vuruldu, bina kısmen yıkıldı. Ukrayna'nın cephe hattından uzak bölgelerinde oteller hâlâ paralı askerlerin ve yabancı personelin barındığı yerler olarak kullanılıyor.