Deprem ve sel mağdurlarının yarasına merhem

























Bu arada başlatılan kampanya çerçevesinde, Adelaide Festival Centre ve Pinnacle Eğitim Kurumları’nın ortak ev sahipliğinde gerçekleşecek sanat gösterisine, Adelaide Üniversitesi, Avustralya Göçmen Kaynakları Merkezi gibi kuruluşlar da destek oluyor.Konserden elde edilen tüm gelirler, Australian Relief Organisation (ARO) ve United Nations High Commissioner for Refugees aracılığıyla, felaketzedelere gönderilecek. Konuyla ilgili bilgi veren Australian Relief Organisation (ARO) Koordinatörü Serkan İner, kurum olarak yaşanan acılardan dolayı bir kez daha hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. İner, Türkiye ve Suriye’deki deprem felaketinden sonra Fas ve Libya‘daki selden dolayı büyük üzüntü içinde olduklarını belirtti.









Serken İner şunları söyledi; “Her felakette olduğu gibi, Fas ve Libya’daki felaketler karşısında ARO olarak Avustralya genelinde bir yardım kampanyası başlattık. Gönüllülerimiz büyük bir duyarlılık göstererek, bir taraftan maddi destekte bulunurken, diğer taraftan ise, Adelaide Festival Centre ve Pinnacle Eğitim Kurumları’nın ev sahipliğindeki konserden elde edilecek nakdi desteği, söz konusu mağdur ülkelere ulaştırmanın hazırlığını yapıyoruz. Başlattığımız yardım kampanyalarından ve konserden elde edilen gelirler, ARO ve United Nations High Commissioner for Refugees kuruluşları aracılığıyla henüz yarası taze olan Fas ve Libya’ya ulaştırılacak. Bu hususta gayret ve emeklerinden dolayı haklarını ödeyemeyeceğimiz partner okullarımızdan biri olan Pinnacle Eğitim kurumları ile Adelaide Festival Centre başta olmak üzere, destek veren Güney Avustralya Hükümeti’ne, Büyükşehir belediyesine ve diğer kuruluşlar ile konserde sahne alacak çeşitli ülkelerin sanatçılarına teşekkür ediyorum. Ayrıca bilet almak ve sponsorluk yapmak suretiyle destek veren herkese bir kez daha teşekkür ederim. Herkesi bu anlamlı organizasyona destek olmaya çağırıyoruz”. dedi. ZAMAN-Avustralya





Adelaide’daki Pinnacle Eğitim Kurumları’nın girişimi ve öncülüğünde bu cumartesi gerçekleşecek “One Humanity Charity Consert” adı altındaki konsere, Güney Avustralya Hükümeti, Adelaide Büyükşehir Belediyesi, Adelaide Üniversitesi, Avustralya Göçmen Kaynakları Merkezi gibi önemli kurum ve kuruluşlar destek veriyor. Buna göre; Avustralya, İspanya, Yunanistan, Ukrayna, Filistin, Suriye, Türkiye ve Makedonya gibi ülkelerin önemli sanatçılarının yer alacağı etkinlikten elde edilecek gelir, başta Türkiye ve Suriye olmak üzere, geçen hafta Fas’ta meydana gelen deprem ile Libya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere maddi destek olarak ulaştırılacak. Adelaide ‘Her Majesty’s Theatre’da gerçekleşecek konserde yaklaşık, 1100 bilet satışı oldu. Adelaide’in en önemli sanat merkezi olan ‘Her Majesty’s Theatre’da, 23 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleşecek ‘İnsani Yardım Konseri’ne, farklı milletlerden birçok sanatçı ve folklor grubu katılacak.Öte yandan, Türkiye ve Suriye Depremleri için yardım kampanyası düzenleyerek, 407 bin Avustralya doları toplayan ve mağdurlara ulaştıran Australian Relief Organization (ARO), Fas ve Libya’yı unutmadı. Hizmet Gönüllüleri’nin destekleriyle kurulan ve dünyanın çeşitli ülkelerinde meydana gelen afetlere karşı yıllardan beri çeşitli yardım kampanyaları düzenleyerek, gönüllülerin destekleriyle önemli hizmetler veren Avustralya İnsani Yardım Kuruluşu ARO, Fas ve Libya’daki yaraların sarılmasına katkıda bulunmak için yeni bir yardım kampanyası başlattı.