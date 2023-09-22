İki kadın tutuklu dört saat domuz bağıyla bekletilmiş

ÖHD Van Şubesi Eş Başkanı Mehtap İşik, rapor kapsamında tutuklular Lale Kabişen ve Nazlıcan Barışer ile görüşüldüğü aktardı.





Yaklaşık 40 kişilik infaz koruma memuru ile jandarma birliği kadın koğuşuna girip ismi geçen kadın mahpusları darbetmeye başladıkları beyan edilmiştir. Yaklaşık 40 dakika boyunca darp edildiği belirtilen kadın mahpusların sonrasında ‘domuz bağıyla’ bağlanıp mahkum bekletme odasına götürüldüğü ve 4 saat boyunca burada bekletildiği aktarılmıştır.





Bekleme sırasında kurumun 1. 2. ve 3. müdürleri mahpusların başında durduğu belirtilmiş ve kurumun 1. Müdürünün kadın mahpuslara yönelerek ‘Siz misiniz buradaki sorunları dışarıya aktaran, sorunları dışarıya aktarırsanız sonunuz böyle olur’ diyerek gözdağı, tehdit, darp, kötü muamele ve cebir kullanıldığı, mahpuslar tarafından aktarılmıştır.





Kadın mahpuslara yapılan bu saldırıya karşı erkek mahpusların ise kapıya vurma şeklinde bir eylemi gerçekleşmiş ve bu protesto neticesinde tüm erkek mahpuslara da 4 ayrı disiplin soruşturması başlatıldığı tarafımıza aktarılmıştır.





Mahpuslarla yapılan görüşmelerde kadın mahpusların boyun bölgesinde ve bileklerinde domuz bağı kullanıldığına dair iddiaları doğrulayan nitelikte izler; otururken ve kalkarken acı çektikleri, yürürken zorlandıkları, ellerini ve vücutlarını hareket ettiremedikleri, saçlarında yer yer yaraların olduğu, vücutlarının birçok yerinde darp ve şiddet kaynaklı ekimoz, morluk ve diğer birçok izin olduğu tespit edilmiştir. El ve boyundaki ip izlerinin şekli, açıları ve yönleri dikkate alındığında domuz bağı ile işkence edildiği iddiasının doğru olabileceği ve soruşturulmasının ivedi şekilde yapılması gerektiği düşünülmektedir.”





Türkiye’de Milli İstihbarat Teşiklatı, Emniyet, Jandarma ve cezaevlerinden gelen işkence haberlerine bir yenisi eklendi.Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Van Şubesi, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TUHAY-DER) ile Van Barosu, Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi’nde yaşanan ihlallere dair hazırladığı raporu baro binasında basın toplantısı düzenledi.raporda yer alan bazı tespitler şöyle:Kadın mahpusların hastaneye götürülürken hapishane ring aracına götürülünceye kadar saçlarından tutulmak suretiyle sürüklendiği ve ters kelepçeyle hastaneye götürüldüğü aktarılmıştır.Cezaevinde tutuklulara işkence yapıldığını belirten İşik, “Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi’nde kadın mahpuslara yapılan müdahale ve uygulanan muameleler, işkence ve kötü muamele yasağını ihlal eden uygulamalardır. Ulusal ve uluslararası mevzuatta işkence suçu insanlık suçu olarak belirtilmiş ve faillerin etkili bir soruşturma ile cezalandırılmasının hukuk devleti ilkesinin zaruri bir ilkesi olduğu belirtilmiştir. Bu sebeple işkence suçu en ağır suçlardan olup derhal soruşturulması ve faillerinin cezalandırılması gerekmektedir” diye konuştu.Tutuklu kadınların yaşamlarının tehlikede olduğunu belirten İşik, işkenceye karışan kişiler hakkında etkili bir soruşturma yapılmasını istedi.