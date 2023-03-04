Samanyolu Haber /Gündem / Çeşme suyuyla burnunu temizledi, beyin yiyen amip yüzünden öldü /04 Mart 2023 11:39

Çeşme suyuyla burnunu temizledi, beyin yiyen amip yüzünden öldü

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde bir kişi, musluk suyuyla sinüslerini temizlerken bulaşan bir "beyin yiyen amip" olarak bilinen "Naegleria fowleri"nin beynine zarar vermesi sonucu hayatını kaybetti.

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Florida'daki Charlotte İlçe Sağlık Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, yakın zaman önce musluk suyu kullanarak sinüslerini temizleyen bir kişinin "Naegleria fowleri" ile enfekte olması sonucu öldüğü doğrulandı.

Açıklamada, "Naegleria fowleri, mikroskobik tek hücreli canlı bir amiptir. Naegleria fowleri ile enfeksiyon nadirdir ve yalnızca amiplerle kirlenmiş su burundan vücuda girdiğinde meydana gelebilir. Musluk suyu içerek enfekte olamazsınız" ifadelerine yer verildi.

Sağlık kurumu, Charlotte ilçesi sakinlerine, sinüs durulama solüsyonları hazırlarken sadece damıtılmış veya steril su kullanılması, sinüs durulamadan önce musluk suyunun en az 1 dakika kaynatılması ve soğumasının beklenilmesi tavsiyesinde bulundu.

Ayrıca bölge sakinleri, banyo yaparken, duş alırken, yüzünü yıkarken veya havayla şişirilmiş plastik havuzlarda yüzerken buruna su çekilmemesi konusunda uyarıldı.

Amip burun yoluyla bulaşıyor

Beyinde enfeksiyona yol açan ve genellikle ölümcül olabilen, mikro ölçekli ve tek hücreli Naegleria fowleri burun yoluyla insan vücuduna giriyor. Çoğunlukla göl, nehir, kanal gibi tatlı sularda bulunan amip, insandan insana geçmiyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, denge kaybı ve halüsinasyon gibi belirtilere neden olan enfeksiyona bağlı ölüm oranının yüksek olduğunu, 1962-2021 arasında tespit edilen 154 vakadan sadece 4'ünün hayatta kaldığını kaydetti.
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