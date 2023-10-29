Cevheri Güven, Sinan Aygün çetesi ve Behçet Oktay cinayetinin korkunç detaylarını ortaya koydu





Sinan Aygün ve Kemal Muratoğlu'nun başını çektiği çeteye neden "Ankara Vampirlleri" deniyor? Çete'nin Özel Harekat Dairesi Başkanı Bençet Oktay'ın silahla vurulmuş şekilde ölü bulunmasıyla ilgisi ne? Oktay'ın kızkardeşi ve eşi neden Sinan Aygün ve Kemal Muratoğlu'nu suçladı?

Sinan Aygün çetesinin yargıdaki iki ismi Metin Yandırmaz ve Cengiz Köksal kimdir? Neden bu iki isim çete için vazgeçilmez, geçmişlerinde neler var?













Sinan Aygün ve Behçet Oktay arasındaki ilişki suç örgütü tarafından kullanılan tefecilik faaliyetlerini gözler önüne serildi.





Behçet Oktay, ölümünde şüpheli durumlar bulunan bir cinayet vakası.



Videoda Öne Çıkanlar





- Sinan Aygün ve Meral Akşener arasında gizli bir toplantı yapıldığı ortaya çıktı.

- Behçet Oktay, özel harekat biriminden bir polis memurudur ve şüpheli bir şekilde ölü bulundu.

- Suç örgütü, iş adamlarına yüksek faizle kredi vererek üzerlerine ipotek koyarak bir çökme yöntemi kullanıyor.

- Kemal Muratoğlu ve Sinan Aygün, tefecilik faaliyetlerini özel harekat birimiyle bağlantılı olarak gerçekleşiyor.

- Yargıdaki isimler, suç örgütüyle ilişkili hakim ve savcıları kullanarak kararlarını istedikleri şekilde yönlendiriliyor.

- Suç örgütü tarafından kullanılan tefecilik faaliyetleri ve Behçet Oktay’ın şüpheli ölümü

- Sinan Aygün ve Meral Akşener arasındaki gizli toplantının ifşası

- İş adamlarına yüksek faizle kredi verilerek çökmelerinin sağlanması

- Kemal Muratoğlu ve Sinan Aygün’ün tefecilik faaliyetlerine özel harekat birimiyle bağlantısı

- Yargıdaki isimlerin suç örgütüyle ilişkili hakim ve savcıları kullanarak kararları yönlendirmesi



