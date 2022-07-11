Samanyolu Haber /Gündem / Cevheri Güven, Soylu ve çetesinin bayramını zehir etti /11 Temmuz 2022 09:55

Cevheri Güven, Soylu ve çetesinin bayramını zehir etti

Gazeteci Cevheri Güven, içerisinde İçişleri Bakanı, Emniyet Müdürleri, savcıların olduğu çok tehlikeli bir çetenin kapağını araladı.

Cevheri Güven, Soylu ve çetesinin bayramını zehir etti

Türkiye'nin her yerindeki en kritik dosyaları Ankara'ya çeken ve büyük çökmelere imza atan bu çete isim isim ilk kez ifşa oluyor.

Sedat Peker'e Mersin'de dosya oluşturup sonra dosyayı Ankara'ya çeken, buna direnen savcıyı sürgüne gönderen çete de bundan başkası değil.

Çetenin yargı ayağında MHP'nin paralel HSK Başkanı Hamit Kocabey var.

Kim ne pay alıyor. Bir ömür boyu biriktirilemeyecek paralar bir gecede rüşvet olarak alınıyor.

Kendi mafyasını oluşturmak isteyen bu çete Kürt Ahmet'in yeğeni Şahin Turgut'a polis eliyle nasıl bir tuzak kurdu. Şahin Turgut'u polis neden dövdü?

Devlet, mafya, suç örgütlerinin iç içe girdiği inanılmaz bir dosya.


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