Samanyolu Haber /Dünya / Roma’da korkutan yangın: Soruşturma başlatıldı /11 Temmuz 2022 10:17

Roma’da korkutan yangın: Soruşturma başlatıldı

İtalya'nın başkenti Roma'da dün başlayan yangın bölgede panik yarattı.

SHABER3.COM

İtalya’nın başkenti Roma’da dün öğleden sonra büyük bir yangın meydana geldi. İtalyan yetkililer, yangının bölgedeki eski araçların park edildiği bir alanda başladığını ve rüzgarın etkisiyle çevre bina ve ormanlık alana yayıldığını duyurdu.

Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken itfaiye yetkilileri yangının bu sabah erken saatlerde söndürüldüğünü belirtti.

Başkent Roma’nın Centocelle bölgesinde eski araçların park edildiği bir alanda dün yerel saatle 16.45 sıralarında yangın meydana geldi. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevredeki ormanlık alana ve bazı binalara yayıldı.

Sosyal medyaya yansıyan mesajlarda patlama sesleri duyulduğu ifade edilirken siyah dumanlar kentin bir çok yerinden görüldü.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri yoğun duman bulutu sebebiyle çevre binalardaki sakinlere pencerelerini açmamaları uyarısında bulundu.

Gualtieri, olayın neden kaynaklandığı konusunda henüz bir bilgi olmadığını ifade ederek soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Yangının Centocelle bölgesinde eski araçların imha edildiği bir araç parkında başladığı belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Roma’da korkutan yangın: Soruşturma başlatıldı Sonraki Haber >>

Cevheri Güven, Soylu ve çetesinin bayramını zehir etti

Cevheri Güven, Soylu ve çetesinin bayramını zehir etti

[ Harun Tokak] Hanımeli Sokak

[ Harun Tokak] Hanımeli Sokak

Süleyman Soylu yine alay konusu oldu!

Süleyman Soylu yine alay konusu oldu!

Sri Lanka'da göstericiler Cumhurbaşkanı'nın konutu bastı

Sri Lanka'da göstericiler Cumhurbaşkanı'nın konutu bastı

Doktorları hedef gösteren imam hakkında soruşturma açıldı

Doktorları hedef gösteren imam hakkında soruşturma açıldı

Siyanür skandalının üzeri kapatılmış

Siyanür skandalının üzeri kapatılmış

Eski AKP’li 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını neden anlatmıyor

Eski AKP’li 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını neden anlatmıyor

Eski Japonya Başbakanı Abe suikasta uğradı

Eski Japonya Başbakanı Abe suikasta uğradı

Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik

Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik

AP’de Yunanistan Başbakanı’na geri itme tepkisi

AP’de Yunanistan Başbakanı’na geri itme tepkisi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:33:58