Samanyolu Haber /Politika / Cevheri Güven yine bombayı patlattı: İşte Erdoğan'ın YSK'daki çetesi! /20 Mart 2023 08:24

Cevheri Güven yine bombayı patlattı: İşte Erdoğan'ın YSK'daki çetesi!

Cevheri Güven yine bombayı patlattı: İşte Erdoğan'ın YSK'daki çetesi, Ahmet Yener ve adamları. Tek tek isim isim işfaası.

Cevheri Güven yine bombayı patlattı: İşte Erdoğan'ın YSK'daki çetesi!


Erdoğan'ın seçimde en büyük kozu Ahmet Yener ve çetesi. Yüksek Seçim Kurulu üzerinden nasıl oyunlar planlandığını bu videoda bulacaksınız. Seçim yolsuzluğunun, oy hırsızlığının en tepede nasıl kitabına uydurulacağının detayları...

Erdoğan nede YSK üyelerinin tamamını değiştirdi, seçtiği üyelerin tek tek Erdoğan'la bağlantıları neler?

YSK Başkanı Ahmet Yener'in kardeşi Türkiye'nin hangi önemli kurumunun başında? Bu aile neden Erdoğan için böylesine önemli?

2022 yılında AKP'nin çıkardığı bir kanun seçimin kaderini nasıl etkileyecek hale geldi? Türkiye'deki tüm il ilçe seçim kurulu başkanları hangi tarihte nasıl aniden değişti?



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Cevheri Güven yine bombayı patlattı: İşte Erdoğan'ın YSK'daki çetesi!

Cevheri Güven yine bombayı patlattı: İşte Erdoğan'ın YSK'daki çetesi!

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