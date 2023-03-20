Cevheri Güven yine bombayı patlattı: İşte Erdoğan'ın YSK'daki çetesi!





YSK Başkanı Ahmet Yener'in kardeşi Türkiye'nin hangi önemli kurumunun başında? Bu aile neden Erdoğan için böylesine önemli?





2022 yılında AKP'nin çıkardığı bir kanun seçimin kaderini nasıl etkileyecek hale geldi? Türkiye'deki tüm il ilçe seçim kurulu başkanları hangi tarihte nasıl aniden değişti?













Erdoğan'ın seçimde en büyük kozu Ahmet Yener ve çetesi. Yüksek Seçim Kurulu üzerinden nasıl oyunlar planlandığını bu videoda bulacaksınız. Seçim yolsuzluğunun, oy hırsızlığının en tepede nasıl kitabına uydurulacağının detayları...Erdoğan nede YSK üyelerinin tamamını değiştirdi, seçtiği üyelerin tek tek Erdoğan'la bağlantıları neler?