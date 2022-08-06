Çevik Bir'e ayrı Aysel Tuğluk'a ayrı hukuk

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Serhat Eren, Aysel Tuğluk’un hükümlü bulunduğu dosyanın infazının ertelenmesi ve uygun koşullarda tedavi edilmesine yönelik yapılan tüm başvuruların ATK raporları gerekçesiyle reddedildiğini söyledi. Eren, “Gerek Temmuz 2021 tarihli Kocaeli Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu’nun oy birliğiyle verdiği heyet raporu, gerek TİHV ve İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı’nın uzman görüşleri ve gerekse ATK raporlarının içerisindeki unutma skorlarının ciddiyeti Sayın Tuğluk’un bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini göstermektedir” şeklinde konuştu.











Eren, Tuğluk’un Aralık 2016 bu yana tutuklu olduğunu ve cezaevinde iken yakalandığı demans hastalığıyla uzun süredir mücadele ettiğini söyledi. Şubat 2021’de Seka Devlet Hastanesi’nin tanı koymasının ardından tedaviye başlamasıyla belirli aralıklarla Tuğluk’un Kocaeli Devlet Hastanesi ve ATK İhtisas Dairelerinde muayenelerinin başladığını ifade eden Eren, “ATK’nin ezber bozmayan, bilimle, hukuka, etiğe ve vicdana aykırı olan raporlarla sebebiyle bugüne kadar yapılan tüm başvurulara, sağlığının geldiği kritik aşamayı gösteren belgelere rağmen gerek tutuklu bulunduğu, gerekse de hükümlü olduğu dosyadan tahliye edilmemiştir” dedi.









Kobane Davası’ndan tutuklu bulunan Tuğluk hakkında 15’inci duruşmada tahliye kararı verildiğini belirten Eren, şunları ifade etti; “Sayın Aysel Tuğluk dava dosyasına sunulan ve Tuğluk’un tek başına hayatını idame etme durumunu ortadan kaldıran aşamayı gösteren çok sayıda rapor, TİHV ve İstanbul Tıp Fakültesi bilimsel mütalaaları, cezaevi hükümlü dışı bırakma kararları, hastalığın geldiği kritik aşamayı gösteren reçeteler, yanına kalan arkadaşların yazdığı beyanlar ve benzeri çok sayıda bilimsel veri gözardı edilerek, müdafilerce ‘sanığın rahatsızlığının savunmadan kaçma argümanı olarak kullanılmasından duyulan vicdani rahatsızlık üzerine’ şeklinde ara karar tesis ederek, tahliye karar vermiştir.”









Eren, “Tuğluk, hükümlü bulunduğu dosyanın infazından dolayı tahliye edilmemiştir. Tahliye edilmesi için ATK’nin cezaevinde tek başına yaşamını idame ettiremeyeceğine ilişkin rapor vermesi ve savcının bu rapora dayanarak, infazın ertelenmesi kararı vermesi gerekmektedir.





ÇEVİK BİR KARARI





28 Şubat davasından müebbet hapis cezası verilen Çevik Bir’in demans hastalığı nedeniyle tahliye edilmesini anımsatan Eren, şunları söyledi: “Aynı hastalık nedeniyle verilen iki zıt karar, aynı zamanda Tuğluk’un temsil ettiği Kürtlere ve siyasi kitleye gösterilen hukuksuz ve ayrımcı yaklaşımın göstergesidir. AYM’ye yapılan tedbir talepli başvurunun ATK Üst Kurulu ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan son itirazların bir an önce karar bağlanmasını, tek başına yaşamını idame ettiremeyecek birine insanlığa karşı suç kategorisinde olan işkence halinin yaşatılmasına son verilmesi için hukuki tüm girişimlerin eksiksiz yapıldığını paylaşmak isteriz.”