Samanyolu Haber /Gündem / Çevre eğitimi için Almanya’ya gönderilen 45 kişiden 43'ü dönmedi /11 Nisan 2021 09:10

Çevre eğitimi için Almanya’ya gönderilen 45 kişiden 43'ü dönmedi

AKP’li Yeşilyurt Belediyesi, Eylül 2020’de ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ için 45 kişiyi yurt dışına gönderdi. 2’si döndü. 43’ü ortada yok. Olayın araştırılması için müfettiş görevlendirildi.

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AKP’li Yeşilyurt Belediyesi, Eylül 2020’de ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ için yurt dışına gönderilen 45 kişiden 43’ü geri dönmedi.

Sözcü gazetesinden Evren Demirbaş’ın haberine göre, Malatya'da AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'nin nisan ayı meclis toplantısında 2020 faaliyet raporu görüşüldü.

CHP'li Meclis Grup Başkanvekili Günnur Tabel, 15-27 Eylül 2020 arasında Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek' projesi kapsamında Almanya'ya gönderildiğini, ancak gönderilen 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği açıkladı. 

Hizmet pasaportu ve vize alan bu kişilerin neden geri dönmediğine dair tek bir bilgiye sahip değiliz. Dernek yönetimi farklı açıklamalarda bulunuyor, herkes olayın iç yüzünü öğrenmek istiyor. Nedense başkanımız hâlâ susuyor, bu olayın açıklığa kavuşmasını istiyoruz. Bu olaya meclisi kim alet etti, kimler götürüldü, amacı neydi? Bunları öğrenmek hem meclis üyelerinin hem Yeşilyurt halkının hakkıdır.”

Olayın araştırılması için ise mülkiye başmüfettişi görevlendirildiği öğrenildi.
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