Samanyolu Haber /Gündem / Çevreciler kazandı: SUV kullananlara kötü haber /05 Şubat 2024 14:42

Çevreciler kazandı: SUV kullananlara kötü haber

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan referandum sonucunda, "SUV" olarak bilinen spor amaçlı arazi araçlarının otopark ücretlerinin üç katına çıkarılmasına karar verildi.

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Fransa'nın başkenti Paris'te halk, spor amaçlı arazi araçlarının (SUV) otopark ücretlerinin 3 katına çıkarılıp çıkarılmayacağına karar vermek için sandık başına gitti. Kentteki kayıtlı seçmenlerin yüzde 5,7'sinin katıldığı referandumda, yüzde 54,6 ile "Evet" kararı çıktı. 

Bu kararla birlikte SUV gibi ağırlığı yüksek olan araçların saatlik park ücreti üç katına çıkarılarak 18 euroya yükseltildi.

Paris'in sosyalist Belediye Başkanı Anne Hidalgo, "Parisliler, net bir seçim yaptı; diğer şehirler de onun yolundan gidecektir" diyerek yol güvenliğinin ve hava kirliliğinin oylama sonucunda belirleyici olduğunu söyledi. 

Yaklaşık 10 yıldır Paris Belediye Başkanı olan Hidalgo, SUV'lerden alınan park ücretlerinin artırılmasının "bir tür sosyal adalet" olduğunu belirtmiş, buradaki amacın "iklim krizini ele almak için henüz davranışlarını değiştirmemiş olan, pahalı ve çevreye zararılı araçlara sahip en zengin kişileri hedef almak" olduğunun altını çizmişti. 
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