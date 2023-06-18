Çeyrek asırdır böylesi görülmedi: 24 yıl sonra bir ilk

Seçimin ardından Türk Lirası her geçen gün eridi. Türk Lirası geçen haftaki yüzde 11'lik düşüşün ardından bu hafta yüzde 1 değer kaybetti. Mart ayının başından bu yana düşen kur, 1999'dan bu yana en uzun kayıp serisini yaşadı.







Bloomberg'in haberine göre Türkiye’de iş başına gelen yeni ekonomi yönetiminin döviz piyasasına müdahaleleri sınırladığına ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yeniden seçilmesinin ardından düşüşlerin hızlandığına yer verildi.





Seçimler öncesindeki 18 ayda Türk Lirası'nı desteklemek için Merkez Bankası (TCMB) tarafından yaklaşık 200 milyar dolarlık rezerv kullanıldığı belirtilen haberde yine de bu dönemde TL’nin dolar karşısında en çok değer kaybeden gelişen ülke para birimlerinden biri olmaya devam ettiği aktarıldı.



