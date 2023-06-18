Samanyolu Haber /Gündem / Çeyrek asırdır böylesi görülmedi: 24 yıl sonra bir ilk /18 Haziran 2023 09:47

Çeyrek asırdır böylesi görülmedi: 24 yıl sonra bir ilk

Türk Lirası'ndaki değer kaybı 15 haftadır kesintisiz devam ederken 1999 yılından bu yana TL'deki en uzun değer kaybı olarak tarihe geçti.

SHABER3.COM

Seçimin ardından Türk Lirası her geçen gün eridi. Türk Lirası geçen haftaki yüzde 11'lik düşüşün ardından bu hafta yüzde 1 değer kaybetti. Mart ayının başından bu yana düşen kur, 1999'dan bu yana en uzun kayıp serisini yaşadı.

Bloomberg'in haberine göre Türkiye’de iş başına gelen yeni ekonomi yönetiminin döviz piyasasına müdahaleleri sınırladığına ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yeniden seçilmesinin ardından düşüşlerin hızlandığına yer verildi.

Seçimler öncesindeki 18 ayda Türk Lirası'nı desteklemek için Merkez Bankası (TCMB) tarafından yaklaşık 200 milyar dolarlık rezerv kullanıldığı belirtilen haberde yine de bu dönemde TL’nin dolar karşısında en çok değer kaybeden gelişen ülke para birimlerinden biri olmaya devam ettiği aktarıldı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çeyrek asırdır böylesi görülmedi: 24 yıl sonra bir ilk Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:12:26