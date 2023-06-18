Samanyolu Haber /Gündem / Deprem bölgesinde milyarlık ihale dünüre gitti /18 Haziran 2023 09:56

Deprem bölgesinde milyarlık ihale dünüre gitti

Depremlerde her iki binadan birinin yıkıldığı Hatay’da 1488 konut yapımı için ihale düzenlendi. 2 milyar 929 milyon TL’lik ihaleyi AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın dünürünün yönetiminde olduğu şirket kazandı.

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Cumhuriyet Gazetesi'nden Şeyda Öztürk'ün haberine göre, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin sorunları devam ederken, bölgede yapılması planlanan konutların ihaleleri de bir bir sonuçlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), depremin ardından en büyük hasarı alan şehirlerden Hatay Antakya’da yapılacak konut işini AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın dünürüne verdi.

ERDOĞAN ŞAHİTLİK YAPTI
TOKİ, 12 Mayıs’ta Antakya’daki “6’ıncı Bölge 1’inci Etap 1488 Adet Konut İnşaatıyla Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” için ihale düzenledi. AKP tarafından adrese teslim ihaleler için kullanılması nedeniyle eleştirilere neden olan 21b pazarlık usulü söz konusu ihalede de kullanıldı.

Kamu İhale Bülteni’nin dün yayımlanan sayısında yer alan bilgilere göre, dört farklı şirketin katıldığı ihaleyi 2 milyar 929 milyon TL’ye İntaya İntes İnşaat Taahhüt Yatırım Ticaret Anonim Şirketi aldı.

Şirketin yönetim kurulu başkanı olan Mehmet Çeker’in oğlu Abdullah Çeker, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın kızı Esra Yazıcı’yla 2007 yılında evlenmişti. Çiftin şahitliğini o dönem başbakan olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.
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