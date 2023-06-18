Samanyolu Haber /Gündem / Demirören iddialara cevap verdi: Milliyet'i kapatıyor mu? /18 Haziran 2023 10:02

Demirören iddialara cevap verdi: Milliyet'i kapatıyor mu?

Demirören medya grubunun sahibi Yıldırım Demirören, Milliyet gazetesinin kapanacağına, Hürriyet ve Posta gazetelerininse küçüleceğine yönelik iddiayı yalanladı.

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Demirören Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, “Milliyet gazetesinin kapanacağı, Hürriyet ve Posta için de daraltma kararı alındığı” iddiasına ilişkin, “Bu iddialar gerçek değil. Bunlar, çalışma arkadaşlarımızın şevkini kırmak için üretilmiş dedikodular” dedi.

Yıldırım Demirören, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın, “Bizim medya grubuyla ilgili sürekli dedikodu üretiliyor. Bazıları bunu neredeyse iş edinmiş durumda. En son grup bünyemizde yer alan bazı gazetelerimizle ilgili bir dedikodu çıkarıldı. Ne diyorsunuz bu konuda?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Bu iddialar gerçek değil. Bunlar, çalışma arkadaşlarımızın şevkini kırmak için üretilmiş dedikodular. 2011’de ve 2018’de bünyemize kattığımız medya markalarımız, şu anda satın aldığımız seviyenin çok üstüne çıktı. Bunu televizyonlarımızda, gazetelerimizde ve diğer mecralarımızda çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza borçluyuz. Hepsinin çalışmalarıyla elde ettik bu başarıyı. Bunun gururunu yaşıyoruz biz.

Biz Türkiye’nin en kıymetli bu markalarını, en yukarıya çıkardık. Bundan sonra daha da yukarıya çıkarmanın azmini taşıyoruz. Dedikodularla ilgilenmiyoruz. İşimize bakıyoruz. Bizim tek bir amacımız var: Gelişen Türkiye’ye yatırıma devam etmek ve işlerimizi sürdürmek.”

Demirören Medya’ya bağlı Milliyet gazetesinin basılı yayına bu ay sonu son vereceği; Demirören Medya’nın artık büyük oranda dijital yayına geçeceği iddiası ortaya atılmıştı. Yeniçağ’da yer alan söz konusu haberde, Milliyet gazetesinin kâğıt baskısının bu ay sona ereceği; Hürriyet ve Posta gazeteleri için de daraltma kararı alındığı ileri sürülmüştü.
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