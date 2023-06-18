Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 46 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeyi ve doğusunda etkisini gösteren sıcaklar nedeniyle 2 günde 46 kişi hayatını kaybetti.







Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Uttar Pradeş'e bağlı Ballia bölgesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkarak 42,2 dereceye yükseldiğini açıkladı.





Doktorlar, son 2 günde Uttar Pradeş'te 34, Bihar'da ise 12 olmak üzere 46 kişinin öldüğü sıcaklar dolayısıyla 60 yaş üstündekilerin dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi.







Uttar Pradeş'te hayatını kaybedenlerin 60 yaşın üzerinde olduğu ve sıcakların mevcut hastalıklarını artırmış olabileceği belirtildi.





BİHAR'DA SICAKLIK 45 DERECEYE ÇIKTI

Yetkililer, Hindistan'da etkili olan sıcak hava dalgasının doğuda Bihar eyaletindeki 24 bölgeyi de etkisi altına aldığını duyurdu. Yetkililer, 24 saatte 2'si polis 12 kişinin sıcak hava dalgası sebebiyle hayatını kaybettiğini belirtti.





Bihar'da hava sıcaklığı 45 dereceye ulaşırken meteoroloji yetkilileri, sıcak havaya karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.







NİSAN AYINDA 12 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Nisan, mayıs ve haziran aylarının genellikle sıcak geçtiği Hindistan'da sıcaklıklar sebebiyle son yıllarda çok daha ağır etkiler gözleniyor.





Hindistan'ın batısında yer alan Maharaştra eyaletinin Navi Mumbai kentinde nisan ayındaki bir törene katılan 13 kişi güneş çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.







Diğer yandan Hindistan'ın yanı sıra Bangladeş, Tayland, Filipinler, Vietnam ve Laos'un da aralarında olduğu bölge ülkelerinde de rekor sıcaklıklar görülüyor.