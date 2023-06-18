Samanyolu Haber /Gündem / Fahrettin Altun, Erdoğan için kasayı boşalttı /18 Haziran 2023 11:21

Fahrettin Altun, Erdoğan için kasayı boşalttı

İletişim Başkanlığı’nın, bütçesinin yüzde 72’sini yılın henüz ilk beş ayında tükettiği ortaya çıktı. Başkanlığın, seçimlerin düzenlendiği mayıs ayında 521.4 milyon TL’lik harcama ile bir rekora imza attığı öğrenildi.

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Yıllık bütçesinin yüzde 72’sini 5 ayda harcayan İletişim Başkanlığı’nın, iki turlu seçimlerin yaşandığı mayısta ise nisan ayına göre neredeyse iki kat arttı. 

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Başkanlık, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin de gerçekleştirildiği 2023 yılına, rekor harcamalar ile damgasını vurdu. 2023 yılının ilk ayında 44 milyon 331 bin TL harcayan İletişim Başkanlığı, şubat ayı itibarıyla harcamalarını katlayarak artırdı. Türkiye’nin 14 Mayıs seçimleri atmosferine iyiden iyiye girdiği şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında İletişim Başkanlığı, harcamaları itibarıyla adeta gemiyi azıya aldı.

MAYIS AYINDA REKOR HARCAMA
Başkanlığın 2023 yılının ilk beş ayında gerçekleştirdiği harcama, toplam 1 milyar 631 milyon 576 bin TL’lik başlangıç ödeneğinin yüzde 72’sini oluşturdu. 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta olmak üzere, Türkiye’nin iki kere seçime gittiği mayıs ayında ise başkanlığın, 521 milyon 439 bin TL’lik harcama ile bir rekora imza attığı bildirildi.

Fahrettin Altun’un başkanı olduğu İletişim Başkanlığı’nın 2023 yılının ocak-mayıs döneminde yaptığı harcamalar, aylara göre şöyle sıralandı: Ocak ayında 44.3 milyon, şubatta 188.8 milyon, Mart ayında 130.9 milyon, nisan ve mayısta ise 282.9 milyon. 

Muhalefetin, “Propaganda bakanlığı” olarak nitelendirdiği başkanlığın bütçesinde yıllar itibarıyla yaşanan artış da “Türkiye markasını güçlendirmek” iddiasıyla yola çıkan ancak eleştirel yayınlar yapan medya organlarını susturmaya yönelik uygulamaları ile dikkati çeken başkanlığa sağlanan ayrıcalığı ortaya koyuyor. Başkanlığın 2019 yılı itibarıyla bütçesinde yaşanan değişim, kayıtlara şöyle yansıyor:
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