Samanyolu Haber /Gündem / İddia: Nebati'ye 'Sen biraz her şeyden uzak dur' dendi /18 Haziran 2023 11:44

İddia: Nebati'ye 'Sen biraz her şeyden uzak dur' dendi

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, milletvekili olmasının ardından Meclis komisyonlarında görev almadı. Kulislerde Nebati'ye “Sen biraz her şeyden uzak dur” dendiği iddia ediliyor.

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Genel seçimler sonrası iktidar ve muhalefet cephesinden kulisler gündem olmaya devam ediyor. Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye "Sen biraz her şeyden uzak dur” dendiğinin konuşulduğunu yazdı.

Bozkurt, bugünkü yazısında geçen hafta Hulusi Akar ile Süleyman Soylu’nun tekrar bakan yapılmamaları nedeniyle kırgın ve kızgın olduklarını da köşesine taşıdı.

Bozkurt, Soylu'nun kırgınlığını çok göstermeyeceğini söylediğini ancak Akar’ın görev kabul etmeyerek tepkisi göstereceğini aktardığını anımsattı.

Bozkurt, "AKP'yi niye konuşmuyoruz?" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Erdoğan yine ilginç bir iş yaptı ve eski bakanlara TBMM’de birer makam tahsis etti. Hiçbiri açıkta kalmadı. Bunu daha önce plan olarak ben de yazmıştım. Eski bakanların komisyonları netleşince çok daha ilginç bir durum ortaya çıktı. İlk kez bir iktidar partisi içinde gölge kabine olarak adlandırılacak kurul oluştu. Hem de halef-selefler arasında sıkıntılar bulunan bir tablo bu. İçişleri Komisyonu Başkanı olan eski bakan Soylu ile yeni bakan Ali Yerlikaya ve Milli eğitim Komisyonu Başkanı eski bakan Mahmut Özer ile yeni bakan Yusuf Tekin ile uzun yıllar içinde yer aldıkları askeri nizamda önemli olan alt üst ilişkisi değişen Yaşar Güler ile Akar bunların en somut örnekleri. Halen Güler ile Akar’ın devir teslim törenindeki gergin görüntüler konuşuluyor.

Mevlüt Çavuşoğlu ile Nurettin Nebati komisyonlarda görev almadılar. Nebati’nin nedeni bilinmiyor ama “sen biraz her şeyden uzak dur” dendiği konuşuluyor. Çavuşoğlu affını istemiş, Dışişleri Komisyonu toplantılarının gergin geçme ihtimaline karşı. O da bakanlık beklentisi olanlardandı.

Aslında komisyon toplantılarının gergin geçme ihtimali Akar ile Soylu’nun da kâbusu. TBMM Genel Kurul salonunda bütçe görüşmelerinde yaşananlara fragman dersek -özellikle Milli Savunma ve içişleri Komisyonlarında- komisyon toplantılarındaki görüşmelerin bitme ihtimali olup olmayacağını bile tartışmaya başlarız. Sadece komisyon toplantılarına bakınca bile bu dönemin çok ilginç olacağını söyleyebiliriz."

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