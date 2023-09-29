Samanyolu Haber /Gündem / Ceza hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer: ‘AİHM kararlarını uygulamak zorundayız’ /29 Eylül 2023 11:10

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer: ‘AİHM kararlarını uygulamak zorundayız’

Yargıtay’ın Gezi Parkı davasında Osman Kavala ile Can Atalay’ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın mahkumiyetini onamasının ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararını hatırlatan ceza hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer, ‘‘Yargı kararlarına uygulamayıp hukuku inkar edemeyiz.’’ dedi.

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Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) mimarları arasında yer alan ünlü ceza hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer, Türkiye’nin AİHM kararlarını uygulamak zorunda olduğunu belirtti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi davasında iş adamı Osman Kavala ile TİP Milletvekili ve avukat Can Atalay’ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın mahkumiyetlerini onaması üzerine AİHM’nin Kavala hakkında verdiği kararı hatırlattı.

Prof. Dr. Sözüer X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İmzalayıp onayladığımız sözleşmeler, anayasa ve kanunlarımız gereği, AİHM kararlarını uygulamak zorundayız. AİHM’in Kavala ile ilgili 2019’dan beri verdiği kararların gereği ısrarla yerine getirilmiyor, serbest bırakılmıyor. Yargı kararlarına uygulamayıp hukuku inkâr edemeyiz. 100.Yılındaki Cumhuriyeti hukuksuz bırakamayız.’’
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