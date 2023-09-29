İsveç başbakanı çetelere karşı ordudan yardım istedi

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, çete şiddetindeki artışı önlemek için Genelkurmay Başkanı Michael Byden'ı toplantıya çağırdı. Başbakan ve Genelkurmay Başkanı, Emniyet Genel Müdürü ile birlikte ordunun çetelerle mücadelede oynayabileceği rolü ele alacak.







BBC Türkçe'nin haberine göre toplantıya, 12 saat içinde başkent Stockholm’de iki kişinin öldürülmesi ve başkentin kuzeyinde 25 yaşındaki bir kadının evindeki patlamada ölmesi sonucu karar verildi. Başbakan Kristersson, televizyondan yaptığı açıklamada, “Çeteleri avlayacağız ve onları yeneceğiz” dedi. Genelkurmay Başkanı Michael Byden da İsveç gazetesi Dagens Nyhete’e verdiği demeçte, polisin çetelere karşı mücadelesine yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.





BİR AYDA 12 KİŞİ ÖLDÜ: 'SEBEP, FOXTROT İÇİNDEKİ ÇATIŞMALAR'

Ordunun çetelerle mücadeleye nasıl dahil olacağı net değil, ancak daha önceki görüşmelerde, askerlerin belirli asayiş görevlerini polisin elinden alması ve böylece polisin suçla mücadeleye odaklanabilmesi ele alınmıştı. Karşıtlarıysa, gündeme getirilen önlemlerin yüzeysel olduğunu ve şiddetin temel nedenleri yerine, semptomlarını ele aldığını söylüyor.







Son bir ay içinde çete şiddeti sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Dagens Nyheter gazetesine göre, bu, Aralık 2019’dan bu yana en yüksek sayı. İsveç medyasına göre, çete şiddetindeki artışın nedeni Foxtrot çetesi arasındaki iç çatışmalar ve şebekenin iki rakip gruba bölünmesi.





BAŞBAKAN: ÜLKEDE DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜLMEDİ

Başbakan Kristersson, ülkede daha önce hiç böyle şey görülmediğini ve 'başka bir Avrupa ülkesinde böyle bir durumun yaşanmadığını' söyledi. Stockholm’ün 80 kilometre kuzeyindeki Fullero’da gece saatlerinde meydana gelen patlamada, organize suçla bağlantılı olduğu düşünülen bir kişinin komşusu olduğu düşünülen bir kadın öldü. Başbakan kadının 'tamamen normal bir akşamda uykuya daldığını ve hiç uyanamadığını' belirtti.





Meydana gelen bu patlamadan birkaç saat önce de başkentin hemen güneyindeki Jordbro’da 20’li yaşlarındaki bir erkek öldürüldü. Başkentte, insanlarla dolu bir spor merkezi yakınlarında da 18 yaşındaki bir erkek silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.





Geçen yıl İsveç’teki silahlı saldırılarda, kayıtlara geçen en büyük yüksek olan 60’tan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Bu yıl da durumun ya aynı ya da daha kötü olması bekleniyor. 2021’de yayımlanan resmi bir rapora göre, İsveç’te her bir milyonda dört kişi silahlı saldırılara ölüyor. Bu oran Avrupa genelindeyse, milyonda 1,6 kişi. Polis, çete şiddetindeki artışı göçmenlerin entegrasyonundaki zayıflık, zengin ve yoksul kesimler arasındaki farkın büyümesi ve uyuşturucu kullanımıyla açıklıyor.