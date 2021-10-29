Samanyolu Haber /Gündem / Ceza kararı sonrası Migros cephesinden açıklama geldi /29 Ekim 2021 23:36

Ceza kararı sonrası Migros cephesinden açıklama geldi

Rekabet Kurumu zincir marketlere yönelik başlattığı fiyat soruşturmasının ardından verilen cezalar belli olmuştu. Ceza kararı verilen marketler arasında yer alan Migros cephesinden ise bir açıklama geldiği belirtildi.

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Rekabet Kurulu, zincir marketlere yönelik soruşturmayı tamamladı. Buna göre, 5 büyük market ve 1 tedarikçiye idari para cezası verilmesine karar verildi. Ceza verilen markalardan fahiş fiyatlara itiraz açıklaması ilk olarak Migros'tan geldi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan Kurul kararına göre, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticaretiyle iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda bulunan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Dosyanın 28 Ekim'de Rekabet Kurulunca müzakere edilmesi sonucunda BİM Birleşik Mağazalar AŞ'ye 958 milyon 129 bin 194,39 lira, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ'ye 142 milyon 469 bin 772,07 lira, Migros Ticaret AŞ'ye 517 milyon 672 bin 762,75 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

MİGROS'TAN İLK AÇIKLAMA

Migros, Rekabet Kurumu'nun verdiği para cezası için yargıya gidecek.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada açıklanan kararda şirket aleyhine yöneltilen hususların kesinlikle kabul edilmediği belirtildi.

Şirket bu çerçevede, gerekçeli kararın tebliğini takiben, yasal hakları süresi içinde kullanılarak kararın iptali için dava açılacağını söyledi.

Açıklamada, "Migros Ticaret A.Ş., faaliyetlerini dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerine bağlı olarak her zaman kanunlara ve yasal düzenlemelere uygun şekilde sürdürmektedir. 67 yıldır koruduğumuz, müşterilerimize en kaliteli ürün ve hizmetleri en uygun fiyatlarla sunma irademiz kesintisiz devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.
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