"Muharrem İnce var diye iptal edildi" iddiası

Samsun'un Bafra ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Bafra Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından her yıl organize edilen ve bütün ilçe halkının davetli olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü, bu yıl iptal edildi.





Yürüyüşe, Kaymakam Cevdet Ertürkmen’in izin vermediği iddia edilirken, bir diğer iddia da ise iptal nedeni olarak aynı gün ilçede ziyaretler yapacak olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin yürüyüşe katılacak olması gösterildi.





Bafra Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği “Cumhuriyet yürüyüşümüzü elimizde olmadan gelişen şartlar sebebiyle iptal etmek zorunda kaldık” açıklamasını yaptı.





'ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARI CUMHURİYETİ KURARKEN KİMSEDEN İZİN ALMADI'





Kaymakam Cevdet Ertürkmen’e sosyal medya hesabından tepki gösteren İnce, Cumhuriyet Bayramı yürüyüşüne katıldığı bir video yayımladı.





"Hadsiz Bafra Kaymakamı’nın yasaklayabileceğini düşündüğü Cumhuriyet Yürüyüşü’nü gerçekleştirdik" ifadelerine yer veren İnce'nin paylaşımının devamı şu şekilde:





Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Cumhuriyeti kurarken kimseden izin almadı. Biz de Cumhuriyetimizi onur ve gururla kutlarken kimseden izin almayacağız.