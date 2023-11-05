Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde gardiyanlar darp etti /05 Kasım 2023 10:12

Cezaevinde gardiyanlar darp etti

Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan A.A. isimli bir mahkum, cezaevinde kötü muameleye maruz kaldığı iddiasıyla Adalet Bakanlığı’na bağlı Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvurdu.

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Başvuruda yer alan ifadelere göre mahkûm A.A., revire götürülürken kardeşi H.A’nın gözünün şiş ve suratının yara içinde olduğunu gördü. E.Y. isimli mahkûmun buna sebep olduğunu öğrenen A.A., koridorda karşılaştıkları esnada E.Y’ye saldırı girişiminde bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre mahkum A.A., saldırı girişimi ardından infaz memurlarının kendisini etkisiz hale getirerek kamera olmayan bir odada darp ettiğini belirtti. Darp sonrası alınan sağlık raporuna göre, A.A’nın sol kulağında yüzde 80, sağ kulağında ise yüzde 50 kalıcı işitme kaybı oluştu. 

A.A’nın başvurusunu değerlendiren TİHEK, iddiaların somut olduğu, kötü muamele unsurlarının oluşması nedeniyle yasanın ihlal edildiği kararı verdi. 


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