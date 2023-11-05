Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu genel başkanlığa böyle veda etti! /05 Kasım 2023 10:17

Kılıçdaroğlu genel başkanlığa böyle veda etti!

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda koltuğunu Özgür Özel'e devreden Kemal Kılıçdaroğlu bir mesaj paylaştı.

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçildi. Buna göre, Özgür Özel partinin yeni genel başkanı oldu.

Genel başkanlık koltuğunu Özel'e devreden Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden Özel'i kutlayan bir mesaj paylaştı.

CHP 'değişim' dedi: Genel Başkan Özgür Özel olduCHP 'değişim' dedi: Genel Başkan Özgür Özel oldu
Söz konusu paylaşım şu şekilde:

"Büyük Önderimiz Atatürk’ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel’i kutluyor, başarılar diliyorum."
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