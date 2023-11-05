Erdoğan neden bu kadar korkuyor?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık gündem olan koruma ordusu için yapılan harcama her geçen gün katlanıyor. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, 2023 yılının ilk 9 aylık harcamalarını açıkladı. Buna göre, korumaların bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, yılın ilk 9 ayında 800 milyon 682 bin 870 TL harcama yaptı. Başkanlık geçen yılın ilk 9 ayında 389 milyon 313 bin 800 TL harcama yapmıştı.







Bu veriler doğrultusunda Erdoğan’ın koruma ordusunun maliyeti bir yılda iki katını aşmış oldu. Başkanlığın eylül ayında yaptığı harcama ise 107 milyon 257 bin 922 TL. Bu veriler doğrultusunda Erdoğan’ın koruma ordusuna bir günde 3 milyon 575 bin 264 TL harcandı. Bu rakamı asgari ücrete oranladığımızda ise Erdoğan’ı eylül ayında korumanın bir günlük bedeli 313 asgari ücrete denk geliyor.





Yılın ilk 8 ayında Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nın yaptığı harcamalar yaklaşık 693 milyon 420 bin 840 TL’yi bulmuştu.





SAYISI BİLİNMİYOR

Erdoğan’ın koruma sayısı ise uzun süredir sır gibi saklanıyor. Bu bağlamda muhalefet partisi milletvekillerinin sunduğu soru önelgeleri yanıtsız kalıyor. Konuyla ilgili 2021 yılında eski CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi sunmuş, söz konusu önergede ise eski cumhurbaşkanlarına tahsis edilen korumaların sayısını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tahsis edilen koruma personeli ve araç sayısını sormuştu.





Antmen’in konuyla ilgili sorduğu sorulardan yalnızca “Erdoğan’ın kaç koruma personelinin olduğu” sorusu cevaplanırken konuyla ilişkin açıklamada, “Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görev alanına giren hususlar, herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşturulmayacak şekilde, yeteri kadar personel ve teçhizatla yerine getirilmektedir” ifadeleri yer almıştı.







