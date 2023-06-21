Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde kalp krizi geçirdi: Polis Müdürü Bayram Tekin hayatını kaybetti /21 Haziran 2023 01:49

Cezaevinde kalp krizi geçirdi: Polis Müdürü Bayram Tekin hayatını kaybetti

Hizmet Hareketi cemaatine üye olduğu iddiasıyla 6 yıl 3 aylık hapis cezasının onanmasının ardından geçtiğimiz mart ayında cezaevine konulan eski Adana olay yeri inceleme müdürü Bayram Tekin’in, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede vefat ettiği öğrenildi.

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Edinilen bilgilere göre; ihraç edildikten sonra Eylül 2016’da telefonunda ByLock isimli mesajlaşma uygulaması olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konulan Tekin, 13 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Tutuksuz yargılandığı dönemde, 2021 yılında kalp krizi geçiren Bayram Tekin, 40-45 dakikalık kalp masajının ardından girdiği ameliyattan sonra hayata döndü. 2021 Haziran’ında girdiği ameliyatta 4 kalp damarı sağ ve sol ayaklarından alınan damarlarda değiştirilen Tekin, o zamandan beri tedavi görüyordu. Hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Bayram Tekin, Mart 2023’te yeniden Sincan Cezaevi’ne konuldu.

NİSAN AYINDA YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI, KALP PİLİ TAKILDI

Kronos’un edindiği bilgilere göre; Bayram Tekin, geçtiğimiz nisan ayında cezaevinde geçirdiği rahatsızlıklar sonucunda Etlik Şehir Hastanesi’nde koroner yoğun bakıma kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldığına dair ailesine bilgi verilmedi. Aile, görüşe gittiğinde ancak öğrenebildi. Tekin, ailesine kendisine kalp pili takıldığını söyledi. Tekin, dikişlerinin alınması için yeniden hastaneye gideceğini de anlattı.

KALP PİLİ BÖLGESİNDE ÖDEM OLUŞTU

Ancak Bayram Tekin, kan sulandırıcı kullandığını söylemesine rağmen hastanede dikişleri alınmaya çalışılırken akan kanı güçlükle durdurulabildi. Mayıs ayında yaklaşık 3 hafta boyunca kalp pili bölgesinde oluşan ödemin temizlenmesi için gözetim altında tutuldu. 3 haftalık süreç sonunda oluşan ödemin temizlendiği belirtilerek, yeniden cezaevine gönderildi.16 Haziran’da fenalaşarak hastaneye kaldırılan Bayram Tekin’in ailesi 18 Haziran’da hastaneye çağrılarak ölüm haberi verildi. Keçiören Adli Tıp Kurumu’nda otopsisinin ardından Tekin’in defnedildiği öğrenildi.

BİRİNCİ SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ VE MÜFETTİŞTİ

Bayram Tekin’in Ankara Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nda memuriyet, Şanlıurfa/Viranşehir İlçe Emniyet Amiri Vekilliği, Adana asayiş ve olay yeri inceleme şube müdürlüklerinden sorumlu müdür yardımcısı olduktan sonra 1. sınıf emniyet müdürü olduğu, son olarak da Teftiş Kurulu’nda müfettiş olarak görevlendirildiği öğrenildi.

ZAMAN AVUSTRALYA
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