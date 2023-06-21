Ünlü ekonomist, dolar borcu olanları uyardı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolarla ilgili çok kritik bir değerlendirme yaptı ve Merkez Bankası faiz kararıyla ilgili yorum yapıp doları olan ve dolar almak isteyenlere çok önemli bir çağrı yaptı. Memiş, dolar almak için tarih verdi ve gram altının ne kadar olacağını da açıkladı.



İslam Memiş'in tv100.com'daki "Piyasalarda önemli bir hafta" başlıklı yazısı şöyle:



Bu hafta piyasaların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararında.



Faiz kararı öncesi yatırımcıların çok dikkat etmesi gerek!



Para Politikası Kurulu (PPK), perşembe günü saat 14.00’de faiz kararını açıklayacak.



Yeni Hazine ve Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı’nın ilk sınavı olacak.



2023 Eylül’e kadar ekonomi yol haritası biraz daha netleşmiş olacak.



Eylül’de ise Orta Vadeli Program (OVP) açıklanacak.



Bu hafta piyasalarda hangi bant aralığını takip etmeli?



BİST 100 ENDEKSİ:



5 bin 475 puandan kapanış yapmıştı.



Bu hafta 5 bin 190-5 bin 570 puan aralığını takip edeceğim.



Her ne kadar 4 bin 950 puan destek güçlü destek seviyesi olsa da faiz kararına kadar 5 bin 200-5 bin 190 puandan alımlar gelebilir.



Bu yıl beklediğimiz 6 bin puan seviyesi hedef alınabilir.



Yani, bu hafta ki geri çekilmeler alım fırsatı sunmuş olur.



Yıllık planımızda bir değişiklik yok.



Dolar/TL ile borsa beraber yükselişini sürdüreceği yönünde.



Bu hafta beraber geri çekilen endeksin, önümüzdeki haftalarda beraber yükselişine devam edeceğini düşünüyorum.



DOLAR/TL:



23,61 lira seviyesinden kapanış gerçekleştirmişti.



Bu hafta 22,80-23,80 lira aralığını takip edeceğim.



TCMB’nin faiz artışı oranına göre bant aralığı değişkenlik gösterebilir.



TCMB’nin faiz artımını piyasalar yüzde 100 olarak bekliyor.



Ancak kaç baz puan artıracağı konusu çok belirsiz.



650-700 bp bekleyen de var, 800-850 bp da.



Eğer 850 baz puan üzerinde bir faiz artırımı gelirse, düşüşler 21,80’ne kadar sürebilir.



Temkinli olmakta ve faiz kararını görmekte fayda var.



23,12’den çıkış yapanlar, 22,80’den yerine koymak için fırsat bulabilir.



Faiz kararı her şeyi netleştirecek.



Alımlar için önemli bir gün.



EUR/USD PARİTESİ:



1,0941 seviyesinden kapanış gerçekleştirmişti.



1,0880 seviyesini bu hafta destek seviyesi olarak takip edeceğim.



Görünüm pozitif.



Hedefimizde bir değişiklik yok, hedef 1,15 seviyesi.



Euro mu, dolar mı sorusunun cevabı bende Euro’dur.



DOLAR ENDEKSİ (DXY):



101,87’den kapanış yapan dolar endeksine bu hafta alımlar geleceğini, yükselişini 102,80’ne kadar devam ettireceğini tahmin ediyorum.



Yükselişler satış fırsatı, bu yıl ki hedefimiz 92-94 aralığı.



ONS ALTIN (XAU/USD):



Bin 957 dolar seviyesinden kapanış yaptı.



Bin 966 dolar seviyesi direnç seviyesi.



Yükselişlerin kalıcı olamayacağını, tekrar düşüşlerin yaşanacağını öngörüyorum.



Son bir kez destek seviyelerine çekilen ons, bu yıl 2 bin dolar seviyesinin üzerine yolculuğunu başlatır.



2 bin 160-2 bin 220-2 bin 300 dolar seviyelerini hedefleyen bir yükseliş bekliyorum.



GRAM ALTIN:



Bin 488 lira seviyesinden kapanış yapmıştı.



Son kez bin 400-bin 450 lira aralığını takip edeceğim.



O son kez dediğim süreç perşembe günüdür.



Dolar/TL kuru ile düşüşler olabilir.



Bin 481’den çıkış yapan yatırımcısının, bin 400-bin 450 lira aralığından alım fırsatı bulacağını söyleyebilirim.



Son kez bu fırsatı sunacağını, hedefin bin 550 devamında bin 650 lira seviyesi olabileceğini özellikle anımsatmak isterim.



BITCOIN (BTC):



Son baskılanmalar.



Temmuz ayı itibariyle boğa piyasasına girebileceğini, 30-35 bin dolar yeni bant aralığına yerleşeceğini belirtmiştim.



Aynı öngörüm devam ediyor.



Perşembe günü yine Amerika Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın konuşması olacak.



Powell’ın mesajları, küresel piyasalar için önemli olacak.