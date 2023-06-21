Samanyolu Haber /Ekonomi / Ekonominin battığını gösteren belge: 9 yıl önceki market fişi şaşırttı /21 Haziran 2023 08:04

Ekonominin battığını gösteren belge: 9 yıl önceki market fişi şaşırttı

Hayat pahalılığı artık kontrolden çıktı. Markette ihtiyaç dışında fazladan bir ürün almak neredeyse hayalken, aynı sepetin 9 yıl arayla fiyatları da şaşırttı.

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Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından adeta içinden çıkılmaz bir krize sürüklendi. Yeni Ekonomi Modeli ile yükselişe geçen enflasyonla birlikte halkın geçim derdi büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2022'nin Ekim ayında açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 85.5'e çıktı. Türkiye, bu rakam ile Avrupa'da ve G-20 ülkeleri arasında birinci sıraya çıkarken, vatandaş için de temel gıda ürünlerine erişmek, kiraya çıkmak, araba almak hayal oldu.



FİYATLAR YERİNDE DURMADI

2014'te bilinen bir market zincirden, içinde; et, peynir, yoğurt, yumurta gibi temel gıda ürünlerinin bulunmadığı, ‘abur cubur' olarak adlandırılan ürünlerin yer aldığı bir alışveriş için ödenen 62.23 TL'lik fişin fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Bugün ise aynı sepetin bedeli 9 kat artışla, 580 TL'ye çıktı.

Sözcü'den Batuhan Serim ve Ali Selim Yamanlı'nın haberine göre alım gücü ürün fiyatlarıyla aynı doğrultuda artmayan vatandaşlar ise “Ülkede ucuz hiçbir şey kalmadı. Yemek, içmek en temel ihtiyaçlarımız olmasına rağmen ulaşamıyoruz. Türkiye battı, battı, battı, battı” diyerek tepkilerini gösterdi.

– Ayten Alkın: Alım gücüm 10 kat çöktü

Alım gücüm 10 kat çöktü. Hangi markette hangi gıdalar ucuz bakıyorum. Türkiye battı, battı, battı.

– Yaşar Temizer: Acınası durumdayız

Ülkede ucuz olan bir şey kalmadı. Ülkenin durumu günden güne kötüye gidiyor. Gerçekten acınası durumdayız.



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