Cezaevindeki Adnan Oktar'dan yeni hamle!

Cezaevinde bulunan suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın avukatı Gökçe Bayar, Oktar lehine paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarının kapatılmasını talep etti.



Başvuruda, Oktar lehine görünen bir dizi paylaşımın bu kişinin yargılanma sürecine olumsuz etkilediği kaydedildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan başvuruda 5 ayrı X hesabı için erişim engellenmesi kararı verilmesi istendi.



Gazete Duvar'da yer alan habere göre söz konusu hesaplar için ‘kurmaca hesap’ değerlendirmesi yapılırken dilekçede, “Bu hesaplarda devamlı olarak müvekkilin fotoğrafları, videoları paylaşılmakta, hiçbir zaman dile getirmediği sözleri kendi fikirleriymiş gibi paylaşılmaktadır Müvekkile aitmiş gibi paylaşılan bu düşünce açıklamaları sosyal medyanın halihazırda adeta bir linç kampanyası sahasına dönüşmüş vaziyeti dikkate de alındığında müvekkilin tarafsız ve adil yargılanma hakkını doğrudan ya da dolaylı olarak olumsuz yönde etkilemektedir” ifadeleri yer aldı.



“Müvekkil lehine bu kadar sık paylaşım yapılması bu hesapların müvekkil tarafından yönlendirildiği yönünde yargılandığı dosyada bir takım algılar oluşturulmaya çalışılmasına sebep olmuştur” denilen dilekçenin devamında “Dolayısıyla bu hesapların yegane amacı müvekkile hukuken zarar vermektir” görüşüne yer verildi.