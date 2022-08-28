Cezaevindeki Gülşen için kantin özel olarak açılmış

Ekip arkadaşlarıyla aylar önce yaptığı şakalaşma videosunun yayınlanmasından sonra imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen’in avukatları nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurarak tutukluluğa itiraz etmişti.







Hürriyet'in haberine göre Gülşen gece saat 22.00 civarında tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne koyuldu. Normal şartlarda cezaevine gelenlerin ilk günlerini geçirdikleri karantina koğuşuna koyulması gereken Gülşen, kendi isteğiyle, tek kişilik koğuşta kaldı.





Gülşen’in cezaevine getirildiği saat mesai dışında olduğu için, kantin kapalıydı. Gülşen için kantin açtırıldı. Gülşen kendisi için temizlik maddeleri aldı.







