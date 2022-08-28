Samanyolu Haber /Gündem / Eski AKP’liden 'rüşvet' çıkışı: Külliye’nin puslu odalarında rüşvette yarışıyorlar /28 Ağustos 2022 10:41

Eski AKP’liden 'rüşvet' çıkışı: Külliye’nin puslu odalarında rüşvette yarışıyorlar

Gelecek Partili Selim Temurci, Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili olarak, "Hayırda yarışmak için yola çıkan bir hareketin, Külliye’nin puslu odalarında rüşvette yarıştıkları acı bir sondur yaşadıklarımız. Ülkeyi yönetenler sessiz" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in SPK’dan Saray’a uzanan yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak, “Hayırda yarışmak için yola çıkan bir hareketin, Külliye’nin puslu odalarında rüşvette yarıştıkları acı bir sondur yaşadıklarımız” dedi.

15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen eski AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Sedat Peker’in eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’ndan başlayıp Saray danışmanı Serkan Taranoğlu’na uzanan yolsuzluk çarkını sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Temurci, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Hayırda yarışmak için yola çıkan bir hareketin, Külliye’nin puslu odalarında rüşvette yarıştıkları acı bir sondur yaşadıklarımız. Ülkeyi yönetenler sessiz. Savcılar sessiz. Biliyorum, o sesi Millet sandıkta verecek ve otoriter yolsuzluk düzeni son bulacak. Gidecekler. Geleceğiz!” dedi.


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