Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu: Savcılar harekete geçmeli, ilgililer istifa etmeli /28 Ağustos 2022 10:55

Davutoğlu: Savcılar harekete geçmeli, ilgililer istifa etmeli

Sedat Peker'in iddialarının yolsuzluğun kişisel ve tekil bir nitelikten çıkarak sistemi tümüyle kuşattığını gösterdiğini belirten Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, savcıları harekete geçmeye çağırdı. Davutoğlu, iddialarda ismi geçenlerin de istifa etmesi gerektiğini kaydetti.

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Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği rüşvet ve yolsuzluk iddiaları için, “Son iddialar yolsuzluğun kişisel ve tekil bir nitelikten çıkarak sistemi tümüyle kuşattığını göstermektedir” dedi. Davutoğlu savcıların derhal harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

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Sosyal medya hesabından, Peker’in Saray’a kadar uzanan rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, iddialarda ismi geçenleri istifaya çağırdı. “Yeter artık! #SavcılarNEREDE ?” diye soran Davutoğlu, “Gün arınma zamanı. Son iddialar yolsuzluğun kişisel ve tekil bir nitelikten çıkarak sistemi tümüyle kuşattığını göstermektedir. İddiaların odağındaki isimler, derhal görevlerinden istifa etmeli, savcılık harekete geçmeli” dedi.

Davutoğlu’nun paylaşımları şöyle devam etti:

SİYASİLERİN VE YAKINLARI MAL VARLIKLARINI AÇIKLAMALI
“15 Şubat 2021’de açıkladığımız Temiz Siyaset Belgesi ile bu sistemik çürümeye karşı adımları kamuoyu ile paylaşmıştık. Acilen yapılması gerekenler konusunda bir kez daha çağrıda bulunuyorum.

1. İddialarla ilgili derhal en kapsamlı hukuki süreç başlatılmalıdır.

2. TBMM açılır açılmaz acil gündemle toplanarak siyasi ahlak, şeffaflık ve imar yasaları çıkarılmalı; ihale yasası yeniden düzenlenmelidir.

3. TBMM’nde ilgili konularda araştırma ve soruşturma komisyonları kurularak kamuoyu en şeffaf şekilde bilgilendirilmediler.

4. Süreç içinde görev yapmış bütün cumhurbaşkanları, başbakanlar, ekonomi ile ilgili bakanlar ve birinci, ikinci derece yakınları da dahil olmak üzere mal varlıklarını açıklamalı.

5. Kamu bankalarının, ekonomi ile ilgili kurumların son yıllardaki işlemleri ve kamu kaynaklarından kredi kullanıp milleti zarara uğratanlar kamuoyu ile paylaşılmalı.


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