Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinden izinli çıktı katliam yaptı /26 Mart 2024 01:51

Cezaevinden izinli çıktı katliam yaptı

İstanbul Beyoğlu Nusretiye Camii içerisinde yaşanan intihar olayının ardından aile faciası çıktı. Camide intihar eden Uğur Falay'ın (35) Bahçelievler'de annesini ve kız kardeşini öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Cezaevinden izinle çıkan Falay'ın bugün izninin bittiği öğrenildi.

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İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Nusretiye Camii'nde 10.40 sıralarında bir kişinin silahla ateş ederek intihar ettiği yönünde yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde intihar eden kişinin Uğur Falay (35) olduğu belirlendi.

20 ADET SUÇ KAYDI VARMIŞ

Yankesicilik, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 20 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Falay'ın cezaevinden izinli çıktığı ve bugün izninin bittiği belirlendi.

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ KATLETTİ

Falay'ın annesi ve kız kardeşinin Bahçelievler'de yaşadığı Hürriyet Mahallesi Gülnihal Sokak'ta bulunan evine gelen polis ekipleri içeri girdiklerinde, annesi Hüsna Falay (58) ve kız kardeşi İrem Falay'ın (21) cansız bedenleriyle karşılaştı. Anne ile kızının silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

OLAYDA AYNI SİLAH KULLANILMIŞ

Anne ve kızının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İntihar mahallinde ve evde bulunan boş kovanlarda yapılan ön incelemeler sonucunda, intihar olayıyla iki kadının öldürülmesi olayında aynı silahın kullanıldığı sonucuna varılmıştır. 7.65 çapında tabancanın kullanıldığı her iki olayın oluş şekli, kriminal incelemenin ardından netlik kazanacaktır" denildi. Açıklamada ayrıca, olayda kullanılan tabancanın ruhsatsız olduğu ifade edildi.
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