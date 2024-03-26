Atina'daki diyalog iftarında 'kardeşlik' vurgusu

SAMANYOLUHABER.COM ATİNA





Hizmet gönüllülerinin kurduğu ‘Pigi’ (Umudun Kaynağı) Kültür Derneği, iftar sofrasıyla farklı dinden insanlara ev sahipliği yaptı. Atina’nın ilçelerinden Kallithea’nın Belediye başkanının da katıldığı programda Atina’nın önde gelen işadamları, hukukçuları, akademisyenleri, gazeteciler ve yayıncılar aynı masa etrafında buluştu.





































İftar programında Pigi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ateş ‘kardeşlik’ vurgusu yaptığı konuşmasında şunları söyledi:“Buraya gelmeden önce bu güzel camiaya nasıl hitap edeyim dedim, baylar bayanlar mı desem, arkadaşlar mı desem, ikisi de pek olmadı gibi. Sonra bu harika kelimeleri buldum. Sevgili kardeşlerim. Bu kelimeleri neden kullanıyorum, çünkü hepimiz Hz. Adem ve Havva’nın çocuklarıyız. Renklerimiz, milliyetlerimiz ne olursa olsun kardeş olduğumuzu söyleyebilmeliyiz.Tanrı tarafından gönderilen her peygamberin doğumu dünya için bir ışıktır. İsa peygamber de dünyaya ışık getirmiştir. Biz Muhammed peygamberi de nur olarak kabul ediyoruz. İncil ve Kur'an ayetlerine göre peygamberler kardeştir. Hazreti Muhammed ile Hazreti İsa şimdi olsaydı el ele olurlardı. Dünya barışı dileğiyle ve el ele olmak dileğiyle.Günümüzün fikir mimarlarından Fethullah Gülen’in de dediği gibi ‘Gelin el ele, savaşsız, kardeşçe bir dünya kuralım.’ Teması dostluk ve kardeşlik olan yeni bir dünya kuralım."İftar programına katılan Kalithea Belediye Başkanı Kostas Askounis de yaptığı konuşmada "Buradaki Pigi ve hepinizle birlikte, burada bir eviniz olduğunu gerçekten hissetmenizi istiyoruz. Bu bir kucaklaşmadır çünkü biz de geçmişte ülke olarak cuntalar, darbeler yaşadık ve insanlarımız, azizlerimiz küçük Asya kıyılarındaki adalara, Türkiye'ye ve Avrupa'ya gittiler. Amerika'da yaşayan çok sayıda Yunanlı ülkeyi terk edip gitti, çünkü burada askeri bir rejim vardı. Bu nedenle sizin yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyoruz ve etkinliklerle birlikte, özellikle çocuklar için burada bulunanlar için çok şey yapabileceğimizi düşünüyorum.Çocuklar geleceğimizdir ve daha iyi bir dünyayı hak ediyorlar. Biz büyükler çocukları desteklemek, onları burada şarkı söylerken gördüğüm gibi iyi hissettirmek zorundayız. Çünkü bu çocuklar tüm dünyayı ve iki ulusu birleştirmeli." ifadeleriyle dostluk ve birliktelik mesajları verdi.İftar programına katılan davetliler de duygularını dile getirdikleri konuşmalar yaptılar. Atina’nın önde gelen işadamlarından Paris Papavassilio yaptığı konuşmada "Başkan'ın söylediği bir şey üzerinde durmak istiyorum. Yunancada kardeş kelimesi şu küçük kelimelerden meydana gelir, alfa dini ve delphos kelimesi. Delphi Yunanca'da rahim anlamına gelir evet hepimiz insanız çünkü aynı insan gecesinden geliyoruz." ifadelerini kullandı.İftar programına katılan diyalog alanındaki yazar ve kitap çevirmeni Persa Koumoutsi de duygularını şöyle dile getirdi: "Ben bir yazarım, kültürel ve dini diyalogla ilgileniyorum ve bu nedenle Hizmet Hareketi’yle ortak projelerde buluşuyorum. Çocukları mutlu görmek beni her zaman duygulandırıyor. Çocukları mutlu ve gülerken görmek çok daha önemli ve ben iki kez ekrana yöneldim ve baktım çünkü acı çektiğim başka bir toplum da var ve bunu unutmamalıyız. Bizden çok uzak olmayan çok büyük bir trajedi yaşayan çocuklar var ve şimdi Ramazan olduğu için tabii ki en azından zihinsel olarak onları aklımızda tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onlar dünyanın çocukları, onlar da bizim çocuklarımız. Ve son olarak bu toplulukla tanıştığım için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum çünkü gerçekten sizinle evimdeymişim gibi hissediyorum. Evet yıllar geçtikçe bağlar güçleniyor, çok teşekkür ederim."