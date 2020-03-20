Cezaevleri için infaz düzenlemesi çıkıyor... Ayrıntıları neler?

Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren infaz indirimiyle ilgili düzenlemeye dair toplantıya Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, grup başkan vekilleri Bülent Turan, Naci Bostancı ve Mahir Ünal, parti sözcüsü Ömer Çelik, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.







Hürriyet'ten Oya Armutçu ile Gizem Karakış'ın haberine göre Erdoğan, 18 yıldır bir infaz düzenlemesi kararının alınamadığına işaret ederek, "Bir infaz düzenlemesi yapıyoruz. Süreç bizi buraya getirdi." dedi.





HANGİ SUÇLAR KAPSAM DIŞI?





Erdoğan toplantıda, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) "cezasızlık" düzenlemesinin aynı kalmasını ve "Cinsel suçlar, kasten adam öldürmek, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlarını işleyenler ile mükerrirlerin (tekrar suç işleyenler)" kapsam dışı bırakılmasını istedi.





Taslakla "cezasızlık" algısı ortadan kaldıracak şekilde bir ay hapis cezası alan bile belirli bir süre cezaevinde kalacak.





İNFAZ İNDİRİMİNDEN KİMLERDEN FAYDALANACAK?





Cinsel, uyuşturucu, örgütlü, terör suçlarını işleyenler ile mükerrirler (tekrar suç işleyenler) hariç cezaların infazı 2/3 (yüzde 67) yerine 1/2 (yüzde 50) olarak uygulanacak.





Cezaevinde kalınacak sürenin 5’te 1’i denetimli serbestlikte geçirebilecek.





Doğum yapan bir kadın, doğumun üzerinden 1.5 yıl geçmeden cezaevine konulamayacak.





70 yaşın üzerindekiler 2 yıl ve altındaki cezalarını, 75 yaşın üzerindekiler ise 4 yıl ve altında kalan cezalarını konutta çekecek.





Bir yıllık otomatik denetimli serbestlik mekanizması sona eriyor. Örneğin 1 ay hapis cezası alan kişi de artık 12 gün cezasını açık cezaevinde geçirecek.





İNFAZ İNDİRİMİ TEKLİFİ HAFTAYA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NDE





Mahkemelerin verdiği cezaların 2/3’ü (yüzde 67’si) yerine 1/2’si (yüzde 50’si) kapalı cezaevinde çekilecek.





Doğum yapan kadınların aldıkları ceza 3 yıl ve altında ise bu ceza konutta infaz edilecek. Şartlı





salıverilme süresinde herhangi bir yeni suçtan örneğin 1 yıl ceza alan bir hükümlünün, şartlı koşullu salıverildiği süreden sadece 2 yılı yanacak.





Düzenlemeye önümüzdeki hafta son şeklinin verilmesi ve ardından muhalefete sunulması planlanıyor.







70 YAŞA EVDE İNFAZ





Mevcut sistemle 70 yaş üzerindekilerin 1 yılın altında kalan cezalarının evde infazı mümkün. Bu süre şimdi 2 yıla çıkarılacak. 75 yaş ve üzerindekiler için ise 3 yıl olan süre ise 4 yıla yükseltilecek.





Cezaevinde hayatını yalnız idame ettiremeyeceğine dair Adli Tıp Kurumu tarafından rapor verilen kişiler 3 yıla kadar olan cezalarını konutta infaz edebilecek.





GECE İNFAZ YA DA HAFTA SONU İNFAZI





Gece infazı ve hafta sonu infaz usullerine işlerlik kazandırılacak. Mevcut sistemde 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılanların cezalarını hafta sonu ya da gece çekmesine olanak var.





Ancak 1 yıllık denetim süresi nedeniyle 6 ay ceza alanlar hiç cezaevine girmediği için bu sistem işletilemiyor.





Taslakta 6 aylık süre 1 yıla çıkarılıyor. Taksirle işlenen bir suç kapsamında verilen cezalarda ise bu süre 2 yıl olarak belirlenecek.





Bu sürenin altında ceza alanlar talepleri halinde cezalarının infazını hafta sonu ya da geceleri cezaevinde girerek çekebilecek.