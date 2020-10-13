Cezaevlerinde Koronavirüs yayılıyor

Cezaevlerinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) yayılmaya devam ediyor. Aileler cezaevlerindeki akrabaları için endişe duyarken Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama bekliyor.





Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruklu Gergerlioğlu, özellikle Menemen Cezaevi'nde olağanüstü bir artış yaşandığını belirterek bilgi almak için aradığı cezaevi savcılarının da bu konuda duyarlı davranmadığını söylüyor.





Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği Savunuculuk Koordinatörü Berivan Korkut ise Adalet Bakanlığı'nın bu konuda gerekli açıklamayı acil bir şekilde yapması gerektiğini söyleyerek, “Yaptığımız birçok bilgi edinme başvurusuna cevap almış değiliz.” dedi.





Gergerlioğlu, Koronavirüs'ün hemen her cezaevinde arttığını söyleyerek test sonucu pozitif çıkan cezaevi müdür ve personeli olduğunu ekliyor.





Test sonucu pozitif çıkan genç ve yaşlı mahpuslar olduğunu belirten Gergerlioğlu, en çok Menemen ve Elazığ Cezaevi'nden şikayet aldığını ifade ediyor: “Tavşanlı Cezaevi'nde tutulan Veysel Atasoy virüsten kaynaklı olarak geçtiğimiz günlerde öldü. Elazığ Cezaevi'nde tutulan Şakir Oğuz vefat etti, kalp kapakçığında sorun olan ve Siirt Cezaevi'nde tutulan Cengiz Karakurt vefat etti. Patnos Cezaevi'nde tutulan başka bir mahpus koronadan öldü. Bu isimler sadece bizim bildiklerimiz. Bilmediğimiz birçok isim var. Adalet Bakanı çok rahat davranıyor.”





"MİLLETİ NEDEN AYDINLATMIYORLAR?"





Adalet Bakanlığı ise cezaevlerindeki Korona vak'alarıyla ilgili salgının başından bu yana ayrıntılı açıklamalar yapmıyor. Bakanlık sadece salgın başladığında 3 mahkûmun virüsten öldüğünü açıklamıştı. Hak örgütleri, bakanlığın bu konuda şeffaf davranmadığını, bu nedenle mahpus ailelerinin cezaevlerindeki yakınlarından da bilgi alamadıklarını belirtiyor.





Gergerlioğlu bakanlığın bu tavrıyla ilgili de şunları söylüyor: “Açıklama yaptıkları zaman da doğru dürüst bir açıklama yapmadılar. Hangi cezaevinde kaç hasta var açıklamadılar, hep yuvarlak cevaplar veriyorlar. Özellikle hazirandan sonra cezaevlerinde vakalar arttı. Şu an böyle vaka bildirimleri çok fazla gelmeye başladı. Cezaevlerinde telefonlar bile yasaklanmış durumda. Menemen'deki mahpus yakınları arayarak, 'telefonları bile yasakladılar' diyor. Kimi yerde baskılarla telefon görüşmelerine izin veriliyor. İlk başlarda cezaevlerindeki korona virüsüyle ilgili açıklama yaptığımda hakkımda soruşturma başlatıyorlardı artık bunu da yapmıyorlar sadece susmakla yetiniyorlar. Ölen isimler gencecik isimler. Son anda kurtulanlar oldu. Afrinli bir genç korona virüsü nedeniyle Menemen Cezaevi'nde öldü. Düşünün ölenlerin yakınlarına bile bilgi vermiyorlar. Neden milleti aydınlatmıyorlar? Bu soruya yanıt bekliyoruz.”







TAVŞANLI, MENEMEN SİİRT...





Gergerlioğlu vaka sayılarının arttığı cezaevlerinin isimlerini ise şöyle sıraladı: “Menemen, Nazilli, Siirt, Elazığ... Bu cezaevlerinde vaka sayıları artmış durumda. Artık bakanlığın bu konuda bir açıklama yapıp adım atması gerekiyor. Cezaevlerinden bizi arayan birçok mahpus, 'maske bile vermediler' diyor. Örneğin Menemen Cezaevi çok kirli bir cezaevi. Savcısıyla bile görüşemedik. Milletvekilinin telefonununa bile çıkmıyorlar. Sincan Cezaevi savcısı da bilgi vermiyor. Elazığ Cezaevi savcısıyla ile görüştüm. Çok beyefendi biriydi. 'Evet vakalarımız var, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz' dedi. Adalet Bakanlığı'na cezaevlerinde kaç kişi virüs kaptı diyoruz, 'Git savcıya sor' diyorlar. Savcıya soruyoruz, 'Git Adalet Bakanlığı'na sor' diyor.”





CEVAP ARAYAN SORULAR: KAÇ TEST YAPILDI, KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?





Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği Savunuculuk Koordinatörü Berivan Korkut ise cezaevlerindeki bu sorunu şöyle anlatıyor: "Buradaki en temel sorun Ceza Tevkifleri Genel Müdürlüğü'nün veya Adalet Bakanlığı'nın genel olarak hapishanelerin durumu hakkında ve özellikle korona iddiası olan hapishaneler konusunda açıklama yapmamış olması. Hazirandan beri yapılan herhangi bir açıklama mevcut değil. Bu süre zarfında kaç mahpusa test yapıldı, kaç mahpus pozitif çıktı, hastaneye kaldırılan var mı, hayatını kaybeden var mı? Maalesef bu konuda verilmiş bir bilgi yok. Yaptığımız birçok bilgi edinme başvurusuna da cevap almış değiliz. Hiçbir açıklama yapılmaması da kaygıları artıran bir durum. Salgının ilk gününden beri düzenli aralıklarla açıklama yapılmasını talep eden birçok kurum oldu, bu yapılmadığı gibi maalesef çok uzun zamandır hiç açıklama yok. Geçmişte iddiaların çok arttığı kurumlar hakkında Adalet Bakanlığı ya da ilgili cumhuriyet savcıları açıklama yaparken artık bunun bile yapılmadığını söylemek mümkün."





İHD RAPORU: AYRIMSIZ TAHLİYE





Bugüne kadar cezaevlerindeki korona virüsüyle ilgili en kapsamlı çalışma İnsan Hakları Derneği'nin, Marmara Hapishaneler raporu olmuştu.





Nisan, mayıs ve haziran ayı içerisinde Marmara Bölgesi'ndeki cezaevlerinde yaşananların yer aldığı raporda, salgının cezaevlerinde hızla yayıldığı ve önlemlerin yetersiz kaldığı belirtilerek, ayrım yapılmaksızın tüm tutukluların tahliye edilmesi gerektiği vurgulandı.