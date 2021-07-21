Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevlerindeki onbinlere bayramı yine zehir ettiler /21 Temmuz 2021 15:11

Cezaevlerindeki onbinlere bayramı yine zehir ettiler

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler, pandemi nedeniyle 4’ncü bayramlarında da aileleriyle açık görüş yapamıyor. AKP hükumeti, Türkiye genelinde 1 Temmuz’da ‘normalleşme’ adımı atarken cezaevlerinde Kurban Bayramında açık görüşe izin vermedi.

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Pandemi gerekçesiyle cezaevlerindeki 300 bine yakın tutuklu ve hükümlünün Kurban Bayramında açık görüş yapmasına izin verilmedi. Tutuklu ve hükümlüler yalnızca kapalı görüş yapabilecek.

Cezaevinde tutuklu bulunan ve infaz koruma personeli aşılama kapsamına alınmasına rağmen Kurban Bayramında açık görüş yapılmasının engellenmesi tepki çekti.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nda bayramda cezaevlerinde açık görüş yaptırılmamasına tepki gösterdi. Yetkililerin mahkumların sırası geldiğinde aşılandığı bilgisini verdiğini söyleyen Hakverdi, “İnfaz koruma memurlarının ve cezaevi görevlilerinin de hepsi aşılandı. 1 Temmuz itibarıyla madem eski uygulamaya geçtik, normale geçtik, her taraf açıldı. O zaman bayramda niye açık görüş yaptırmıyoruz? İnsanlar da aşılandı, çok uzunca süredir açık görüş yapılmıyordu, açık görüş bu bayramda uygulanabilirdi, yapılabilirdi” dedi.

YÜZDE 75 AŞILANDI

Hakverdi’nin sorusunu yanıtlayan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Yılmaz ise pandeminin devam ettiğini, Sağlık Bakanlığı’nın aşılama takvimiyle doğru orantılı olarak cezaevlerinde aşılamanın devam ettiğini söyledi. Yılmaz, “Şu an birinci doz yüzde 75 oranında gerçekleştirildi” dedi.

CEZAEVLERİ NEDEN NORMALLEŞMİYOR?

Edirne’de tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş da, sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e bayramda açık görüş yaptırılması çağrısında bulundu. Paylaşımına Bakan Gül’ü de etiketleyen Demirtaş, “Önümüz Kurban Bayramı. Bayram görüşü yine yok. Her şey normalleşirken cezaevi görüşleri neden normalleşmiyor?” dedi. 

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