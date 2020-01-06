Cezayir'den Libya tezkeresine tavır: Yabancı asker istemiyoruz

Türkiye'nin Libya'daki Trablus hükümetini desteklemek amacıyla bölgeye asker gönderme kararına "Ağır silahlar çözüm olamaz" diyerek tepki gösteren Bukadum sözlerine, "Türkiye'nin Libya topraklarına birlik göndermeye yönelik adımı krizi uluslararası hale getiriyor ve Cezayir'i oldu bittiyle karşı karşıya bırakıyor" şeklinde devam etti.







Bukadum, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ağır silahların dili çözüm olamaz. Çözüm, komşu devletlerin, özellikle Cezayir'in yardımıyla savaşan taraflar arasında ciddi bir diyalog kurulmasıyla mümkün" ifadelerini kullandı.





Cezayir ve Libya'nın yaklaşık bin kilometre uzunluğunda ortak sınırı var.





Trablus hükümetine destek için Libya'ya asker gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 2 Ocak'ta TBMM'de 184'e karşı 325 oyla kabul edilmişti.