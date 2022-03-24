Samanyolu Haber /Dünya / AB Konseyi Başkanlığı seçim sonucu belli oldu /24 Mart 2022 21:52

AB Konseyi Başkanlığı seçim sonucu belli oldu

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanlığı görevini sürdüren Charles Michel'in oy çokluğuyla yeniden bu göreve seçildiği belirtildi.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, ikinci dönemde de görevini sürdürecek.

AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, iki günlük zirve için Brüksel'de toplandı. AB Liderler Zirvesi'nin başında AB Konseyi Başkanlığı seçimi gerçekleştirildi. Michel, oy birliğiyle yeniden AB Konseyi Başkanı seçildi.

Göreve 1 Aralık 2019'da başlayan Michel'in süresi 31 Mayıs 2022'de doluyordu. 30 Kasım 2024'e kadar görevini sürdürecek olan Michel, daha önce 5 yıl Belçika Başbakanı olarak görev yapmıştı.

AB Konseyi Başkanının görevleri arasında, toplantılara başkanlık etmek, toplantılarda raporlar sunmak, AB içinde mutabakat sağlanmasına yardımcı olmak ve AB'nin liderler seviyesinde dış temsilini yapmak yer alıyor.

Konsey başkanı 2,5 yıllığına seçilirken, görev süresi 1 kez uzatılabiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB Konseyi Başkanlığı seçim sonucu belli oldu Sonraki Haber >>

Ukrayna, Rus savaş gemisini vurdu

Ukrayna, Rus savaş gemisini vurdu

Bir Firavun Yöntemi Olarak İşkence

Bir Firavun Yöntemi Olarak İşkence

Berat Albayrak ve Nebati'yi kızdıracak video!

Berat Albayrak ve Nebati'yi kızdıracak video!

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan videosu

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan videosu

Akşener'den Erdoğan'a tepki

Akşener'den Erdoğan'a tepki

Süleyman Soylu gidici

Süleyman Soylu gidici

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk

Muhalif sesleri susturamazlar

Muhalif sesleri susturamazlar

Brüksel’de sanatlı eylem

Brüksel’de sanatlı eylem

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:10:37