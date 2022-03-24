Seçim Kanunu Teklifi ile ilgili son gelişme

Yaklaşan seçim süreci öncesinde AKP ve MHP'li isimlerce hazırlanan ve yüzde 10 olan seçim barajını yüzde 7'ye indiren maddeyi de barındıran Seçim Kanunu Teklifi'nin 17 saat süren görüşmelerin ardından Anayasa Komisyonu’nda kabul edildiği belirtildi.AKP ve MHP’nin seçim kanunu teklifi Meclis Anayasa Komisyonu’nda 17 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği komisyon görüşmelerinde seçmen kütüğünün 1 yıl değil 3 ay üzerinden güncellenmesi konusunda değişikliğe gidildi. Teklifin yürürlüğe girmesinin üzerinden bir yıl geçmeden seçimlerde uygulanamayacağı kuralına rağmen hakimlerin 3 ay içerisinde değiştirilmesine yönelik geçici madde tartışmaya yol açtı. Muhalefet bunun hem Anayasaya aykırı olduğunu hem de erken seçim akıllara getirdiğini vurguladı.Teklife göre seçimlerde yüzde 10 barajı yüzde 7’ye düşecek. İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği durumda milletvekili hesabı ittifak içinde yer alan her bir partinin aldığı oy sayısına göre yapılacak. Sadece Meclis’te grup kurmak seçime katılabilmek için yeterli olmayacak. İl seçim kurulu başkan ve üyeleri en az birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından kurayla belirlenecek. Ayrıca sandık kuruluna üye bildirme hakkı olan bir parti; oluru olmadan başka bir parti üyesini sandık kurulu üyesi olarak gösteremeyecek. İl seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanları, teklifin kanunlaşarak yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde yeniden belirlenecek. Bu şekilde belirlenen başkan ve üyeler, önceki başkan ve üyelerin görev süresini tamamlayacak.