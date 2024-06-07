Samanyolu Haber /Dünya / 'ABD'ye misilleme': Rus savaş gemileri Küba'ya gidiyor /07 Haziran 2024 15:33

'ABD'ye misilleme': Rus savaş gemileri Küba'ya gidiyor

ABD ve Rusya arasında Ukrayna'daki savaş nedeniyle gerilim hızla yükselirken Rusya, savaş gemileri ve bir nükleer denizaltıyı ABD'nin yanı başındaki Küba'ya gönderiyor.

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Küba hükümeti, 12-17 Haziran'da, Rusya'dan 3 gemi ile 1 nükleer denizaltının ülkeyi ziyaret edeceğini bildirdi.

Küba Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 gemi ile 1 nükleer denizaltıdan oluşan Rus donanma müfrezesinin 12-17 Haziran'da, başkent Havana'daki limanı ziyaret edeceği kaydedildi.

Küba ile Rusya Federasyonu arasındaki tarihi dostluğa işaret edilen açıklamada, "Gemilerin hiçbiri nükleer silah taşıyıcısı değil, dolayısıyla ülkemizde durmaları bölge için tehdit oluşturmuyor. Dostuk ve işbirliği içinde olduğumuz ülkelerin bu tarz ziyaretleri tarihi uygulamadır" ifadesine yer verildi.

ABD ise Rus gemilerini tehdit olarak görmediğini ancak takip edeceğini duyurdu.

ABD'li yetkililere göre Karayipler’deki tatbikat, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğe Rusya'nın bir misillemesi.

ABD ve Rusya arasında ilişkiler, Ukrayna'daki savaşta Washington'ın Kiev'e verdiği büyük destek nedeniyle tarihin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.
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