Samanyolu Haber /Gündem / Sberbank CEO'su Gref ekonomik ısınmaya Türkiye örneğini verdi /07 Haziran 2024 15:32

Sberbank CEO'su Gref ekonomik ısınmaya Türkiye örneğini verdi

Rusya’nın en büyük devlet bankası Sberbank'ın başkanı German Gref, Rusya ekonomisinin "aşırı ısındığını" ve ana kapasitelerin ülke için rekor düzeyde yüklendiğini söyledi.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA


Gref, Merkez Bankası'nın faiz oranı artışı da dahil olmak üzere aldığı önlemlerin "tatsız" olduğunu ancak ekonomiyi yavaşlatmayı mümkün kıldığını ifade etti.

Gref, Rusya'nın ana kapasitelerinin %84 seviyesinde olduğunu ve bunun ötesine geçmenin imkansız olduğunu belirtti. Bu yük, tarihsel olarak en yüksek düzeyde. Ayrıca, bütçe dürtüsüyle ekonomiye büyük miktarlarda para girdiğini ve bu durumun ekonominin daha da aşırı ısınmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

Ücret Artışları ve Kredi Hacimleri

Çeşitli sektörlerde işçileri çekmek için ücretlerin artırıldığını belirten Gref, faiz oranlarındaki artışa rağmen kredi hacimlerinin arttığını ifade etti. Bu durum, normal koşullarda ithalat akışıyla dengelenen fiyat artışlarının bugün yaptırımlar nedeniyle ithalatta rekabet olmamasından kaynaklandığını ve fiyatların yükselmesine neden olduğunu vurguladı. Gref, bu durumu kısır bir döngü olarak nitelendirdi. Buna en bariz örneği Türkiye verebiliriz. Politik nedenlerle bu kısır döngüsel devam ediyor.

Merkez Bankası Faiz Politikası

Rusya Merkez Bankası, 26 Nisan'da faiz oranını üst üste üçüncü kez %16'da sabit tuttu. Düzenleyici kurum, en son Aralık 2023'te faiz oranını %15'ten %16'ya yükseltmişti. Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 7 Haziran'da yapılacak. Enflasyon beklentileri ve kredi dinamiklerine ilişkin son veriler göz önüne alındığında, ekonomistler düzenleyici kurumun faiz oranlarını yeniden artırabileceğini öngörüyor.
German Gref'in açıklamaları, Rusya ekonomisinin aşırı ısındığını ve Merkez Bankası'nın faiz oranları ile ilgili aldığı önlemlerin ekonomiyi yavaşlatmaya yönelik olduğunu göstermektedir. Yaptırımların ithalatta rekabeti engellemesi, fiyatların artmasına ve ekonominin kısır bir döngüye girmesine neden olmuştur. Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısında faiz oranlarını yeniden artırabileceği düşünülmektedir.
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