Rusya'nın Ukrayna saldırısı konusunda değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Joe Biden, kimyasal silahla ilgili açıklamalarda da bulundu.





Rusya'nın kimyasal silah kullanacağı iddiaları gündemdeki yerini korurken bu duruma değinen Biden, Rusya ordusunun kimyasal silah kullanması halinde bunun karşılığını göreceğini belirtti.





Zirve sonrası açıklama







ABD Başkanı Joe Biden, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’nin ardından açıklamalarda bulundu.

Gıda ve enerji güvenliği üzerinde çalışıyoruz. ABD ve Kanada'nın buğday üretim kapasitesine değinildi.





Rusya kimyasal silah kullanırsa karşılığını görecektir.





Çin'in Rusya'ya yardım etmeyeceğini düşünüyorum, yaptırımlar sıkı denetlenecek.





Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğini düşünüyorum ama mümkün olmayabilir.

Biden NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın kimyasal silah kullanması halinde gerekli karşılığın verileceğini ifade ederek, “Kullanılan silahların içeriğne göre müdahale değişir” dedi.