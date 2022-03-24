Samanyolu Haber /Dünya / "Rusya’nın kimyasal silah kullanması halinde..." /24 Mart 2022 20:55

"Rusya’nın kimyasal silah kullanması halinde..."

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya yönelik olarak sürdürdüğü askeri saldırının ele alındığı NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi sonrasında konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ordusunun kimyasal silah kullanması halinde bunun karşılığını göreceğini belirtti.

SHABER3.COM

Rusya'nın Ukrayna saldırısı konusunda değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Joe Biden, kimyasal silahla ilgili açıklamalarda da bulundu.

Rusya'nın kimyasal silah kullanacağı iddiaları gündemdeki yerini korurken bu duruma değinen Biden, Rusya ordusunun kimyasal silah kullanması halinde bunun karşılığını göreceğini belirtti.

Zirve sonrası açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’nin ardından açıklamalarda bulundu.

Biden NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın kimyasal silah kullanması halinde gerekli karşılığın verileceğini ifade ederek, “Kullanılan silahların içeriğne göre müdahale değişir” dedi.

Biden'ın açıklamalarından satır başları;

Gıda ve enerji güvenliği üzerinde çalışıyoruz. ABD ve Kanada'nın buğday üretim kapasitesine değinildi.

Rusya kimyasal silah kullanırsa karşılığını görecektir.

Çin'in Rusya'ya yardım etmeyeceğini düşünüyorum, yaptırımlar sıkı denetlenecek.

Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğini düşünüyorum ama mümkün olmayabilir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Rusya’nın kimyasal silah kullanması halinde..." Sonraki Haber >>

Bir Firavun Yöntemi Olarak İşkence

Bir Firavun Yöntemi Olarak İşkence

Berat Albayrak ve Nebati'yi kızdıracak video!

Berat Albayrak ve Nebati'yi kızdıracak video!

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan videosu

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan videosu

Akşener'den Erdoğan'a tepki

Akşener'den Erdoğan'a tepki

Süleyman Soylu gidici

Süleyman Soylu gidici

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk

Muhalif sesleri susturamazlar

Muhalif sesleri susturamazlar

Brüksel’de sanatlı eylem

Brüksel’de sanatlı eylem

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Akın İpek hukuksuzluğu 2 dakikada anlattı

Akın İpek hukuksuzluğu 2 dakikada anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:48:47