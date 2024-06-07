Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Metin Yıkar Hocaefendi ile görüşmesini MCTV Ana Haber'e anlattı /07 Haziran 2024 12:53

Gazeteci Metin Yıkar Hocaefendi ile görüşmesini MCTV Ana Haber'e anlattı

Samanyoluhaber Televizyonu Eski Genel Yayın Yönetmeni Metin Yıkar, ABD'de muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi ile yaptığı görüşmeyi MC TV Ana Haber'de değerlendirdi.

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Fethullah Gülen Hocaefendi'nin merkezde olduğu iddialar gündemdeki sıcaklığını korurken gazeteciler Adem Yavuz Arslan, Metin Yıkar ve Abdülhamit Bilici önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Hocaefendi'yi, sağlık problemleri gerekçesi ile bir süredir kaldığı yerde ziyaret eden gazetecilerden Metin Yıkar, izlenimlerini MC TV'de anlattı. 

Son günlerde Hocaefendi'nin yeğeni Ebuseleme Gülen'in iddiaları, Hocaefendi'nin Türkiye'ye iade edildiği iddiaları veya sağlık problemleri gibi birçok konu merak konusuydu. Metin yıkar, MC TV ana haber bülteninde Kemal Gülen'in sorularını cevapladı. 


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