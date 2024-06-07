Gazeteci Metin Yıkar Hocaefendi ile görüşmesini MCTV Ana Haber'e anlattı





Son günlerde Hocaefendi'nin yeğeni Ebuseleme Gülen'in iddiaları, Hocaefendi'nin Türkiye'ye iade edildiği iddiaları veya sağlık problemleri gibi birçok konu merak konusuydu. Metin yıkar, MC TV ana haber bülteninde Kemal Gülen'in sorularını cevapladı.





Fethullah Gülen Hocaefendi'nin merkezde olduğu iddialar gündemdeki sıcaklığını korurken gazeteciler Adem Yavuz Arslan, Metin Yıkar ve Abdülhamit Bilici önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Hocaefendi'yi, sağlık problemleri gerekçesi ile bir süredir kaldığı yerde ziyaret eden gazetecilerden Metin Yıkar, izlenimlerini MC TV'de anlattı.