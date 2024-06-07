Hafta sonu için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre bugün yurdun batı ve iç kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak.



Yarın iç kesimlerde etkisini sürdüren yağışlar yurdun doğusunda da kendisini gösterecek.



Adım adım doğu kesimlere kayan yağışlar yeni haftanın ortasına kadar etkisini yitirecek.



BİRÇOK ŞEHİR İÇİN UYARI GELDİ



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, Yozgat ve Sivas hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecek ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



MEVSİM NORMALLERİNİN 10 DERECE ÜZERİNDE



Tahminlere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 3 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.