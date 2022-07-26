Samanyolu Haber /Gündem / CHP ABD Temsilciliği'nden SBK belgeseli /26 Temmuz 2022 08:56

CHP ABD Temsilciliği'nden SBK belgeseli

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, ABD'ye iade edilen ve kısa süre önce ilk kez hakim karşısına çıkarılan Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili 5 dakikalık belgesel yayınladı. Özcan belgesele ilişkin, “Sezgin Baran Korkmaz’a siyasi iktidar tarafından nasıl göz yumulduğunu, bazı siyasiler tarafından nasıl korunduğunu ve bile bile nasıl lades olunduğunu bu belgeselde izleyeceksiniz” açıklamasını yaptı.

CHP ABD Temsilciliği'nden SBK belgeseli

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, ABD'ye iade edilen ve kısa süre önce ilk kez hakim karşısına çıkarılan Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili 5 dakikalık belgesel yayınladı.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, “2018 yılından itibaren Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile defalarca yaptığımız uyarıları, SBK’ya siyasi iktidar tarafından nasıl göz yumulduğunu, bazı siyasiler tarafından nasıl korunduğunu ve bile bile nasıl lades olunduğunu bu belgeselde izleyeceksiniz" dedi.

Özcan, "21 Eylül’de Utah’ta başlayacak bu davayı ülkemiz ve partimiz adına takip edip; kamuoyunu bilgilendireceğiz” ifadelerine yer verdi.
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CHP ABD Temsilciliği'nden SBK belgeseli

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