Samanyolu Haber /Gündem / CHP Bitlis adayı istifa etti: Erdoğan'ın emrinde olacağız /28 Mart 2024 17:04

CHP Bitlis adayı istifa etti: Erdoğan'ın emrinde olacağız

CHP Bitlis Belediye Başkan adayı Selim Soyugüzel, bugün partisinden istifa ederek AKP'ye katıldı. Soyugüzel "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olacağız" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bitlis Belediye Başkan adayı Selim Soyugüzel, partisinden istifa ederek AKP'ye katıldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre AKP İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Soyugüzel, bugünden itibaren CHP Bitlis Belediye Başkan adaylığından çekildiğini ve partiden istifa ettiğini söyledi.

AKP'Lİ ADAY İLE AKRABA ÇIKTI
Bugün düzenleyeceği mitingin saatinin bilgisi dışında değiştirildiğini iddia eden Soyugüzel, "Bu memleket hepimizin. Her zaman milletimizin yanında ve akrabamız olan AK Parti Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay'ı desteklemek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olacağız. AK Parti teşkilatıyla omuz omuza pazar günü yapılacak seçimi kazanacağız. Her zaman devletimizin milletimizin yanında yer alacağız. Güçlüyüz, kararlıyız, birlikte başaracağız. İstikrarlı şekilde çalışacağız. Yolumuz, bahtımız açık olsun" diye konuştu.

'MİTİNG SAATİ DEM PARTİ'YE SATILDI'
Soyugüzel, dün CHP Bitlis İl Başkanlığı binası önünde yaptığı açıklamada, "İlçe Seçim Kurulunda yapılan kurayla 28 Mart'ta 13.00-15.00 saatleri arasında belirlenen miting saatlerimiz ne yazık ki kirli bir oyunla kapalı kapılar ardında pazarlık konusu olup CHP tarafından para karşılığında DEM Parti'ye satılmıştır" iddiasında bulunmuştu.
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