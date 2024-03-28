Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da 63 yıllık uygulama sona erdi /28 Mart 2024 17:39

Almanya'da 63 yıllık uygulama sona erdi

Almanya'da gece uçakla mektup taşıma uygulaması 63 yılın ardından sona erdi. Mektup taşımak için uçaklar Stuttgart-Berlin, Hannover-Münih ve Hannover-Stuttgart bağlantılarında son kez havalanırken, gelecekte sürdürülebilirlik açısından bu rotalardaki mektupların yalnızca kara yoluyla taşınacağı kaydedildi.

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Alman Posta İdaresi (Deutsche Post), 63 yıl sonra ülke içinde gece uçakla mektup taşıma uygulamasına son verildiğini duyurdu.

Deutsche Post'tan yapılan açıklamada, 63 yılın ardından Almanya’daki gece uçakla mektup taşıma ağına son verildiği, bir dönemin sona erdiği ifade edildi.

Açıklamada, "63 yıl sonra Kuzey ve Güney Almanya arasındaki son posta gece uçuşları 28 Mart gecesi gerçekleşti" ifadesine yer verildi.

MEKTUPLAR YALNIZCA KARADAN TAŞINACAK

Mektup taşımak için uçakların Stuttgart-Berlin, Hannover-Münih ve Hannover-Stuttgart bağlantılarında son kez havalandığı, gelecekte sürdürülebilirlik açısından bu rotalardaki mektupların yalnızca kara yoluyla taşınacağı kaydedildi.

Böylelikle Deutsche Post’un bu bağlantılarda taşıma sırasında üretilen karbondioksit miktarının yüzde 80'inden fazlasını azaltacağı kaydedildi.

DHL Group'un Posta ve Paket Bölümünün Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Marc Hitschfeld, konuya ilişkin değerlendiresinde, bir dönemin sonra ermesine hem üzüntü hem de mutlulukla baktıklarını belirterek, iklim değişikliğinin yaşandığı dönemde eskisi gibi aciliyeti bulunmadığı için mektupların uçakla taşınmasının haklı gösterilemeyeceğini bildirdi.

UYGULAMA 1961'DE BAŞLAMIŞTI

Almanya’da mektupların hava yoluyla taşınmasına son verilmesinin çevre için iyi bir haber olduğunu vurgulayan Hitschfeld, gece hava yoluyla mektup taşımacılığıyla çok sayıda çalışanın kendilerini bununla özdeşleştirdiği bir posta tarihinin sona erdiğini kaydetti.

Almanya içinde mektupların adreslerine hızlı ulaşması için mektupların hava yoluyla taşınması 1 Eylül 1961’de başlamıştı.

Deutsche Post, 1996’da partner hava yolu şirketlerine ait 26 uçakla 45 noktaya 430 ton mektup taşırken, son dönemde 6 uçakla Stuttgart-Berlin, Hannover-Münih ve Hannover-Stuttgart güzergahlarına ve 53 ton mektuba geriledi.

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