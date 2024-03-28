Konda’nın paylaşmadığı İstanbul anketi sızdı: İşte sonuçlar!

31 Mart Yerel Seçimleri'ne 3 gün kala anket şirketleri art arda araştırmalarını yayınladı. Konda Araştırma 2-3 Mart tarihlerinde İstanbul anketi gerçekleştirdi. Söz konusu anket için şirket "Yerel seçimden yaklaşık 1 ay önceki durumu ölçen bu araştırmanın bulgularını paylaşmanın doğru olmadığını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.







Ancak T24, Konda'nın "Paylaşmayı doğru bulmuyoruz" dediği ankete ulaştı.







Anket megakent İstanbul'da 18 yaş üstü nüfusunu temsil eden 2 bin 489 kişiyle gerçekleştirildi.







Ankette mevcut İBB başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun oyu yüzde 38.2; AKP'nin adayı Murat Kurum ise yüzde 32.2 oy alıyor.







Kurum ve İmamoğlu dışındaki adaylara oy vereceğini söyleyenlerin oranıysa yüzde 12,5.







Ekrem İmamoğlu yüzde 38,2







Murat Kurum yüzde 32,2







Meral Danış Beştaş yüzde 5,2







Mehmet Altınöz yüzde 3







Azmi Karamahmutoğlu yüzde 2,4







Buğra Kavuncu Yüzde 1,1







Ankete göre görüşülen her 100 kişiden 11’i kararsız, 6’sı da oy kullanmayacağını söyledi.

